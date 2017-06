40e mise Ã  lâ€™eau pour le Â«Caprice IIÂ» !

40e mise à l’eau pour le «Caprice II» !

LE PONT- Après un hivernage bien mérité aux anciennes halles aux marchandises du Pont, le bateau de ligne des Combiers est de retour sur le lac de Joux. Comme chaque année, Christian Golay, son président, était présent pour sa mise à l’eau, mercredi matin dernier.

C’est une affaire qui roule. En moins d’une heure, le Caprice II et ses 14 mètres de longueur est acheminé par tracteur des anciennes halles aux marchandises du Pont, situées derrière la gare, en direction de la rade. Là, le bateau vedette des Combiers s’élève pour un instant dans les airs, suspendu par des élingues de tissu souples à une immense grue, avant «d’amerrir» tout en douceur sur les eaux du lac. «Depuis le temps, on connaît le centre de gravité du bateau au centimètre près», explique le responsable de la manoeuvre.

Un moteur diesel à six cylindres de 100 CV nommé Attila

Effectivement, c’est la 40e fois que le Caprice II est mis à l’eau. Christian Golay, président et fondateur de la Société coopérative de la Compagnie de navigation sur le lac de Joux, se souvient: «Le contexte économique de La Vallée n’était pas très favorable, au début des années ‘70. A quelques-uns, nous avons eu l’idée de recréer un bateau de ligne sur le lac, pour dynamiser le tourisme.» En premier lieu, il a fallu trouver un bateau. C’est en 1976 que l’équipe met la main sur «Attila», qui navigue sur le Rhin, dans la région de Schaffhouse. Il est rénové à grande vitesse au Brassus, durant d’automne et l’hiver qui suivent, avant d’être mis en service sur le lac de Joux le 15 juin 1977. Il est entre-temps rebaptisé «Caprice II», en référence au bateau à vapeur du même nom, qui sillonna le lac jusqu’en 1911 et marqua les esprits des habitants.

« Tout est dans l’entretien ! »

Exemple de longévité, la Compagnie de navigation sur le lac de Joux et son bateau sont toujours là, 40 ans plus tard. Bichonné année après année, le «Caprice II» semble même ne pas avoir subi les marques du temps. La coque est contrôlée dans son entier, poncée et vernie chaque printemps et les lames de bois changées au fur et à mesure. Même les lettres de son nom sont rafraîchies régulièrement! Avec cette qualité d’entretien, le Caprice II a encore de belles années devant lui.

Informations pratiques

En juillet et août, le «Caprice II» part du Pont à 15h30 tous les jours. La boucle passe par Le Rocheray (arrêt de 20 minutes) et Les Bioux (arrêt facultatif), avant un retour au Pont vers 17h.

En juin et septembre, le service régulier du bateau de ligne a lieu uniquement le week-end, au même horaire.

Rébecca Reymond

Jeudi 1 juin 2017 - Articles, General.