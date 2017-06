CommuniquÃ© – La bourse horlogÃ¨re et brocante de Lâ€™Abbaye accueille pour la premiÃ¨re fois une foire au vin!

Communiqué – La bourse horlogère et brocante de L’Abbaye accueille pour la première fois une foire au vin!

La 12e édition de la bourse horlogère et la traditionnelle brocante de L’Abbaye auront lieu ce samedi 10 juin à L’Abbaye. Pour dynamiser l’événement, «L’Abbivinis», foire aux vins réunissant six vignerons vaudois, se tiendra au milieu des brocanteurs. Déguster et chiner, le programme est alléchant, non?

Foire au vin

Chablais, Lavaux, La Côte, Côtes de L’Orbe, Bonvillars ou voisins du Vully, les régions viticoles vaudoise -et fribourgeoises- n’ont pas à rougir de leurs produits. Pour s’en convaincre, il suffit de se rendre à L’Abbaye ce samedi. Entre 10h et 17h, après s’être acquitté, pour Fr. 10.-, du droit de se promener avec son verre d’un stand de la foire aux vins à l’autre, il sera possible de déguster et commander les vins des six vignerons-encaveurs présents pour cette première édition de «L’Abbivinis».

Animation à la brocante à coffre ouvert

Installés dans des pavillons disséminés parmi la quarantaine de stands de brocanteurs attendus, les producteurs de vins prendront leurs quartiers au bord du lac, sur le site de la traditionnelle brocante à coffre ouvert de L’Abbaye, soit sur le parking situé derrière l’Hostellerie «La Baie du Lac» et ses environs. Dès 8h en effet, les bibelots, jeux, meubles et lots de vaisselle s’y prélasseront -au soleil, très attendu lui aussi!- en quête d’acheteurs. Les brocanteurs de la dernière heure sont les bienvenus, les organisateurs, tous bénévoles et habitant le village pour la plupart, se feront un plaisir de les recevoir et les orienter vers une place disponible.

Il sera bien entendu possible de se restaurer sur place.

Bourse horlogère

Collectionneurs professionnels ou simplement passionnés et amateurs d’horlogerie se rendront quant à eux à la grande salle de L’Abbaye, à quelques pas de là, où se tiendra, comme à l’accoutumée, une bourse horlogère réunissant cette année près de 25 exposants de montres, de livres et matériel horloger. Le prix de l’entrée évoluera au fil de la matinée: de Fr. 20.- pour une entrée à 8h, visant les professionnels, il passera à Fr. 5.- dès 10h, permettant aux curieux d’y faire un tour également.

Bienvenue!

