Aux Chemins de Traverses

Palestine occupée

Suite aux accords d’Oslo, la Palestine est divisée en 3 zones, la première relevant du contrôle israélien, la seconde sous administration palestinienne mais sous contrôle militaire israélien et une troisième dévolue à l’Autorité palestinienne. Depuis les années 1970, Israël n’a eu de cesse de grignoter le territoire palestinien en sa partie ouest et le long du Jourdain pour y installer des colonies. Stratégiquement, son but est d’étendre son territoire au détriment des populations palestiniennes afin de conquérir un espace «vital» et d’y accueillir ses nouveaux émigrés. Les deux Intifadas de 1987 et de 2000 (révoltes) ont été réprimées et l’on ne voit pas de solution se dessiner. L’idée consistant à créer deux Etats indépendants est dans l’impasse: Israël peut compter à nouveau sur un fort appui américain depuis la visite de Donald Trump les 22 et 23 mai. Il est d’ordre économique aussi: à titre d’exemple, Israël fait main basse sur l’eau dans les territoires occupés créant des pénuries et faisant augmenter de ce fait les prix. Les questions du statut de Jérusalem et des réfugiés palestiniens dans les pays limitrophes sont également non résolues. Et, au quotidien, tout est fait pour entraver les déplacements humains. Vous habitez dans la partie palestinienne de Jérusalem et vous voulez rendre visite à l’un de vos proches à Bethlehem, distante de 12 km: il vous faut un permis, difficile à obtenir. Vous résidez dans une zone palestinienne et vous allez travailler en Israël: vous devez passer par des points de contrôles (couloirs, caméras de surveillance, tourniquets, autorisation minutieusement contrôlée); si la situation se tend, les points de passages ferment et vous perdez votre salaire. Et il y a le mur, mur de sécurité pour les Israéliens, mur de la honte pour les Palestiniens. Ce mur doit éviter les attaques terroristes et l’on ne peut dénier à Israël le droit de se protéger. Mais il grignote le territoire palestinien, englobe les nouvelles implantations qui ne cessent de croître. A Silwan, village palestinien situé à Jérusalem-est à deux pas de la vieille ville, la situation est intenable. Imaginez deux colonies israéliennes sur les hauteurs et Silwan au milieu avec quelques vergers d’oliviers. Lors de la récolte, les colons, enfants compris, lancent des cailloux sur les paysans. Des organisations non-gouvernementales tentent de s’interposer sans succès; l’armée arrive avec les gaz lacrymogènes puis tire avec des balles en caoutchouc. Tous mes interlocuteurs m’ont évoqué leurs humiliations quotidiennes, jeunes filles présentant leurs documents hors des bus, étudiants de Naplouse n’ayant jamais eu l’occasion de se rendre à Jérusalem. Le désespoir se lit sur les visages et les familles peinent à joindre les deux bouts en raison du coût de la vie particulièrement élevé.

Je me rends à Al Arub, camp de réfugiés palestiniens près de Hebron créé en 1948. Il avait accueilli les populations des villages des alentours chassées par Israël et se trouvait en Cisjordanie alors sous territoire jordanien puis passa sous tutelle israélienne après la guerre de 1967. 12’000 habitants y vivent et c’est l’organisme des Nations unies en charge de l’assistance des réfugiés au Moyen-Orient (UNWRA) qui assure l’instruction, la distribution de vivres. Ce camp d’environ 1 km2 ne peut être étendu et l’on ne peut que construire en hauteur. Un grillage a été placé le long de la route pour éviter que les jeunes ne jettent des pierres aux colons passant en voiture. Au moindre incident, l’accès au camp est bloqué, l’électricité et l’eau peuvent être coupées. Si la situation est nettement meilleure que dans les camps palestiniens du Liban, je perçois aussi un fort désespoir. Pourtant, l’hospitalité arabe demeure et je serai invité pour le thé dans les écoles et dans une échoppe. Pour couronner le tout, un promoteur lorgne sur un ancien hopital désaffecté.

Une dame juive de New-York déclare «y sentir la présence de Dieu» mais son regard ne s’est pas posé sur le camp. Par haine longtemps entretenue, de jeunes palestiniens poignardent parfois des soldats. C’est la révolte des couteaux et les assaillants savent qu’ils ont toutes les chances d’être abattus. David contre Goliath? Mais le Goliath israélien ne lâchera jamais Jérusalem et la grande majorité des colonies. Les pays occidentaux sont tétanisés par les attentats commis sur leur sol et craignent le retour de djihadistes qui étaient allés combattre dans les rangs du Califat islamique. La question palestinienne n’est donc plus à l’agenda des Puissances et la paix n’est pas pour demain.

Jean-Yves Grognuz,

8 juin 2017

