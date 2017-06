MESSAGE DE LA SEMAINE

Certains ne le savent peut-être pas: bien avant d’être une fête chrétienne, la Pentecôte était une fête juive. On la célébrait le cinquantième jour après la Pâque. Ces deux fêtes étaient intimement liées. La Pâque, c’était la libération physique, le passage de l’esclavage vers la terre promise. Mais il y a des esclavages autres que physique. Le grand projet de Dieu c’est la libération spirituelle de son peuple. C’est cela qu’il entreprend sur la montagne du Sinaï en donnant sa loi aux fils d’Israël. Cette loi est considérée par eux comme un chemin de liberté. Cette fête de la Pentecôte, c’est celle de l’Esprit Saint qui ne cesse de renouveler l’Eglise depuis vingt siècles. C’est ce même Esprit que nous sommes invités à accueillir dans notre vie. Pour cela, il nous faut nous ouvrir à ce don de Dieu. Nous savons bien que cela n’est pas facile. Il y a en nous des résistances qui cherchent à nous détourner de lui. Etre sous l’emprise de l’Esprit c’est sentir en nous la présence de Dieu qui est source de paix et de joie intérieure. Le Christ nous libère en nous orientant vers Dieu. Paul rappelle l’action de l’Esprit Saint à l’intérieur de la communauté. Le problème c’est qu’il y a des divisions entre chrétiens. L’apôtre intervient pour rappeler que toutes les considérations de hiérarchie ou de supériorité doivent être éradiquées; le fait d’être juif ou païen, esclave ou homme libre, ça ne compte plus. Le racisme, l’exclusion n’ont plus leur place chez les chrétiens.

Abbé Robert Akoury, curé des paroisses de la Vallée de Joux et de Vallorbe

