Albertine expose robes et dessins Ã  lâ€™Essor

Albertine expose robes et dessins à l’Essor

LE SENTIER – Si vous ne connaissez pas Albertine, vos chères têtes blondes, elles, la connaissent. Depuis le 10 juin, l’illustratrice de livres pour enfants a posé ses planches de dessins et ses robes à l’Essor. L’exposition est le fruit d’une collaboration entre la galerie, la direction des écoles et la médiathèque.

Albertine et Germano

Albertine dessine depuis qu’elle est toute petite. Fille d’artistes, il n’est pas étonnant de la voir se tourner vers les Arts Déco et les Beaux-Arts, qu’elle étudie à Genève. Lorsqu’elle termine ses études, Le Nouveau Quotidien fait ses premiers pas et un ami photographe leur propose ses dessins: elle commence sa carrière à 22 ans. Elle a envie de raconter des histoires mais n’a pas les mots «je suis une handicapée de la narration» dit-elle. Elle rencontre celui qui deviendra son compagnon, Germano Zullo, qui, lui, sait manier les mots depuis sa tendre enfance. Ensemble, ils inventent une histoire pour un concours et même s’ils n’ont pas gagné, ils sont repérés par les Editions La Joie de Lire et c’est ainsi qu’ils se lancent dans les livres jeunesse «on voulait poser des idées, des concepts… et depuis 23 ans on crée des histoires ensemble même si on continue nos créations chacun de notre côté». La complicité du couple est visible et cela se ressent dans les livres. «Je ne suis que la moitié de quelque chose, mon travail est nourri par mon compagnon».

L’Expo

La galerie de l’Essor a divisé l’exposition en trois parties, à l’entrée nous avons une partie des planches originales des derniers livres, la deuxième partie représente son travail d’atelier où elle «travaille un thème jusqu’à l’usure et passe à autre chose», le dernier espace est consacré aux robes. Des robes réelles «j’aime dessiner les femmes et les vêtements. Un jour j’ai décidé de concrétiser ce projet alors j’ai demandé à l’atelier Créature et l’atelier de couture du CFP Art (ancien Arts Déco) de me faire 3 vêtements. Puis je suis allée voir les danseuses contemporaines de l’école, on a pris les mesures et on a créé les robes, avec du coton basique, on les a teintes, cousues et j’ai repeint par-dessus. On a également créé chaussures et perruques». Les chapeaux sont signés de la chapelière Zabo et les perruques Johannita Mutter. Le tout sera visible au Musée Alexis Forel à Morges, du 2 septembre au 2 décembre 2017 où les danseuses défileront.

Collaboration

Albertine et Germano sont venus cet automne pour rencontrer les enseignants combiers des cycles 1 à 6 pour leur parler de leur travail en littérature jeunesse et les sensibiliser à leur univers. Les élèves ont travaillé toute l’année et ont créé leurs propres livres autour du travail des deux artistes, le tout est exposé à la médiathèque. «L’Essor a voulu créer des ponts entre les écoles et la galerie, pour piquer la curiosité des enfants et poser un autre regard sur l’art et la littérature jeunesse. Nous avons travaillé pendant un an avec les élèves et à l’issue ils viendront visiter l’exposition, c’est notre traditionnelle expo d’été qui a lieu tous les deux ans» nous informe Karine Richard du comité de l’Essor. Cette exposition a été possible grâce à la collaboration de la direction des écoles, de la médiathèque et de la Galerie.

Exposition du 11 juin au 23 juillet 2017,

ouvert du mardi au dimanche de 15h à 19h30, entrée libre.

Carmen Mora

Jeudi 15 juin 2017 - Articles, General.