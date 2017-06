CommuniquÃ© de presse – Jean Bollini & Cie SA confirme son ancrage rÃ©gional et ouvre une nouvelle succursale Ã  la VallÃ©e de Joux

Communiqué de presse – Jean Bollini & Cie SA confirme son ancrage régional et ouvre une nouvelle succursale à la Vallée de Joux

L’entreprise active dans la construction, le génie civil et les travaux publics, confirme sa place d’acteur important du domaine en ayant ouvert, au 1er juin 2017, une nouvelle antenne au coeur de la Vallée de Joux. Déjà connue et reconnue dans cette région, l’entreprise est fière de cette expansion et de l’arrivée de M. Damien Golay, nouveau responsable de la succursale.

Damien Golay, nouveau responsable de succursale marché privé et proximité

Originaire de la Vallée de Joux, Damien Golay a rejoint Jean Bollini & Cie SA au 1er juin 2017, en tant que responsable de la nouvelle succursale régionale. Dessinateur géomètre de métier, Damien Golay, 38 ans, possède un diplôme de Technicien ES en Génie civil et Bâtiment, complété par des cours de maîtrise. Avec de nombreuses années d’expérience en tant que conducteur de travaux et mandataire commercial, il apporte une force indéniable et un vent nouveau. «Damien Golay représente le profil dont nous avions besoin pour développer notre présence et notre activité dans la Vallée de Joux. Sa connaissance de la région dont il est originaire, ses compétences techniques et sa vision nous permettront d’étendre nos activités avec professionnalisme» confirme Sébastien Leimer, directeur de l’entreprise.

La Vallée de Joux, un marché à fort potentiel

Jean Bollini & Cie SA est depuis toujours active dans la Vallée de Joux. Elle compte à son actif diverses réalisations ou rénovations d’entreprises dont deux manufactures horlogères. Si jusque là l’activité était gérée depuis le siège de Baulmes, l’entreprise peut désormais compter sur un bureau et un dépôt au coeur de La Vallée. L’entreprise tient à garder un ancrage local en faisant appel à une main d’oeuvre régionale. La nouvelle succursale compte sur une équipe de trois à cinq personnes opérationnelles sur place. «La nouvelle antenne de la Vallée de Joux va permettre à l’entreprise familiale d’étendre son activité pour répondre aux besoins des Combiers dans un esprit de proximité. Jeme réjouis de participer au développement de ce nouveau point d’attache», se réjouit Damien Golay.

Brève présentation de Jean Bollini & Cie SA

Fondée en 1880, l’entreprise Jean Bollini & Cie SA est active dans le domaine du génie civil et du bâtiment. Implantée à Baulmes depuis ses origines, la société dispose d’une succursale à La Sarraz, à Vallorbe et désormais à la Vallée de Joux. Outre sa solide expérience et son savoir-faire, l’entreprise familiale se positionne comme un employeur important de la région et compte 120 collaborateurs.

Contacts

Monsieur Sébastien Leimer Directeur

sebastien.leimer@bollini.ch

078 623 44 29

Jean Bollini & Cie SA

Rue de la Gare 34

1446 Baulmes

Monsieur Damien Golay

Responsable succursale

La Vallée de Joux

damien.golay@bollini.ch

079 767 86 15

Jean Bollini & Cie SA

Sur la Rose

1344 L’Abbaye

Jeudi 15 juin 2017 - Articles, General.