INTERENTREPRISES 2017 – Au tour des cyclistes

Après la course, c’est le vélo qui a mobilisé les forces vives des entreprises de La Vallée. Mercredi 7 juin a eu lieu la course interentreprises cycliste, réquisitionnant forces de l’ordre motorisées entre autres, afin de sécuriser le parcours et les participants en pleine heure de pointe de sortie de travail.

Sur un parcours modifié pour cause de travaux sur la rive droite du Lac de Joux, 88 athlètes se sont élancés depuis le parking de Crêtets jusqu’aux Charbonnières, pour revenir passer la ligne d’arrivée rue du Haut-Sentier. Les automobilistes qui passaient par les Crêtets ont dû être surpris du nombre de vélos se déployant à droite, à gauche «pour s’entraîner avant le départ». Remise des dossards terminée, Laurent Ardiet, responsable des manifestations du Centre Sportif, donne les dernières consignes: «Restez bien sur votre droite, derrière la voiture de tête! Et n’oubliez pas, les casques sont obligatoires!»

Une quinzaine d’entreprises se sont inscrites pour l’événement, et si certains participants se qualifient de «cyclotouristes », d’autres prennent la chose nettement plus au sérieux! Il y en a même qui sont venus du Canton de Berne, afin de soutenir la maison mère combière «je suis là tous les ans et cette année, j’initie mes collègues» nous dit Jean-Luc «en plus on a de la chance, il fait beau!». Quelques femmes se trouvaient là, elles aussi, parfaitement équipées «le but est de se faire plaisir et aussi pour le challenge! On aime rouler, on verra combien de temps on mettra à faire la boucle» racontent Sari et Sylvia. Celui qui a dépassé tout le monde, c’est David Girardon, qui a passé comme une flèche la ligne d’arrivée. En un peu plus de 30 minutes (31’21) il a parcouru la vingtaine de kilomètres du parcours. «Mon entreprise n’est pas de La Vallée, mais on travaille constamment ici alors c’est tout comme» dit le commercial de La Forestière. Au niveau des entraînements, il reste dans le vague «on va dire plusieurs heures par semaine, sur mon temps libre, évidemment!»

Carmen Mora

Résultats

Femmes

1 Glauser Caroline 00:36:59.99 La Favorite

2 Dufour Ludivine 00:37:25.16 Tri Team Vallée de Joux

3 Jacob Corinne 00:38:24.03 La Favorite

Hommes

1 Girardon David 00:31:21.49 La Forestière

2 Barone Fabio 00:31:26.83 Manufacture Jaeger-LeCoultre

3 Randin Michaël 00:31:45.77 Team Suchet

Masters femmes

1 Aubert Sylvie 00:45:17.92 SEVJ SA

2 Fernandes Sylvia 00:48:38.64 Blancpain

Masters hommes

1 Brun Gabriel 00:33:08.29 OFATEC

2 Leimer Hervé 00:35:04.36 La Favorite

3 Cottez Laurent 00:36:06.10 Manufacture Jaeger-LeCoultre

Jeudi 15 juin 2017 - Articles, General.