Sport en bref

TC DE LA VALLÉE DE JOUX

Les interclubs 2017 sont terminés pour les équipes dames et hommes. Les résultats de nos équipes mettent en évidence nos effectifs encore trop limite pour ne pas subir les effets négatifs des absents suite à des blessures en particulier. Cependant, cette situation est très favorable pour nos juniors qui peuvent ainsi intégrer plus facilement les équipes adultes et faire des expériences très positives pour accélérer leur progression.

INTERCLUBS ADULTES 2017

Equipe Dames – 2e ligue

Notre équipe termine en queue de classement de son groupe malgré les très bons matches de nos joueuses comme Marion Follonier et Léa Rochat (Junior de l’école de tennis). Un grand merci à Nathalie Caillet, la capitaine de l’équipe qui a dû jongler avec son effectif.

Equipe Messieurs – 2e ligue

Bien que terminant 3e de son groupe, notre équipe a dû batailler ferme pour se maintenir en 2e ligue… Mission réussie dimanche dernier avec une victoire à l’arraché face à Valeyres-sous-Montagny 5 à 4 avec les victoires de Stéphane Reymond et Arjen Meijer en simple et en remportant les 3 doubles.

Equipe Messieurs – 3e ligue

Notre équipe termine 5e de son groupe, une performance satisfaisante pour une équipe composée de juniors et de joueurs plus expérimentés pour les accompagner et les conseiller. En 3e ligue, le niveau les joueurs se situe entre R6 et R9 ce qui signifie pour la plupart des matches un très bon niveau de tennis. Nous allons reconduire la formule juniors/expérimentés l’année prochaine sous la responsabilité du capitaine Harry Seitzinger avec l’aide de José Pasandin. Merci à tous les deux pour votre engagement envers nos juniors.

INTERCLUBS JUNIORS 2017

Nos 5 équipes juniors sont sur la brèche avec des rencontres sur nos terrains mais aussi à Payerne, Lucens, Satigny…, soit l’occasion de visiter aussi notre canton! Les premiers résultats sont les suivants:

Equipe 18&U Garçons – Groupe 41

Après une défaite à Chamblon, l’équipe composée de Mathieu Martignier, Alexis Occhipinti et Quentin Chappuis s’est bien reprise en battant Yverdon 2 sur le score de 3 à 0. Prochaine rencontre, le 18 juin à Lucens.

Equipe 18&U Garçons – Groupe 44

Une première belle victoire de l’équipe composée de Jason Piguet et Louan Audemars face au Lausanne-Sport sur les terrains lausannois. Prochaine rencontre le 21 juin face à Préverenges sur nos terrains.

Equipe 18&U Filles – Groupe 19

Notre unique équipe féminine junior composée de Léa Rochat et de sa soeur Marion n’a pas réussi à s’imposer sur les terrains de l’International School of Lausanne malgré une belle résistance de Léa battue en 3 sets. Prochaine rencontre le 14 juin face à Fairplay Puidoux, l’occasion d’améliorer le compteur des sets et des matches pour nos 2 joueuses.

Equipe 12&U Garçons – Groupe 78

Belle victoire de notre équipe composée de Swann Dubée et d’Adrien Keusen face à Orbe 1 avec des scores fleuves de 6/0 pour les 3 matches, 2 simples et 1 double! prochaine rencontre le 17 juin à Aubonne.

Equipe 12&U Garçons – Groupe 81

Egalement une belle victoire lors de la première rencontre de notre équipe composée de Ilhan Rochat et d’Axel Rochat face à le Chataignier 1. Ilhan a gagné son match 6/3, 6/1 et Axel 6/4, 6/4. Et le double a été remporté sur le score de 6/4, 6/3. Prochaine rencontre le 14 juin à Payerne.

Les résultats encourageants de nos juniors confirment leur bonne préparation et c’est avec beaucoup d’enthousiasme qu’ils se présentent sur les terrains. Notre école joue efficacement son rôle en préparant bien l’avenir de notre club.

Les parents et les amis sont les bienvenus pour venir encourager nos équipes et nos joueurs.

Pour le Comité du TCVJ

Georges Rochat

SPORT AUTOMOBILE

Slalom de Romont

La saison des courses automobiles bat son plein.

Après les excellentes performances enregistrées par nos pilotes combiers au dernier Slalom de Bière, trois étaient inscrits, en catégorie «Locaux», ce dernier week-end dans la Glâne Fribourgeoise à Romont pour en découdre sur le circuit tracé sur la Place d’armes de Drognens.

Le soleil était de la partie et a permis aux 145 participants de cette catégorie de rouler samedi dans des conditions de piste idéales et identiques pour chacun. Le dimanche est réservé à la manche du Championnat Suisse des Slaloms qui a vu s’affronter 123 pilotes et une victoire finale toutes catégories confondues de Marcel Maurer devant Philip Egli vice-champion Suisse 2016 tous deux en monoplace Formule 2000.

Outre deux habitués des plateaux de slalom, Cédric Leuba et Rémy Rochat, on a assisté au retour de Nicolas Bianchi qui effectuait sa première course après l’édition 2016 du Slalom de Romont.

C’est une 8e place de la catégorie L2 3001 à 3500 cm3 qui sanctionne son retour à la compétition au volant d’une VW Polo haute en couleurs.

Pour 8 malheureux millièmes de seconde Rémy Rochat du Solliat avec son habituelle Audi S1 échoue au pied du podium et termine donc 4e de la catégorie L1 3001 à 3500 cm3. Comme à son accoutumée Cédric Leuba se montre le plus rapide de nos représentants et monte sur la troisième marche du podium de sa catégorie L4 1601 à 2000 cm3 qu’il avait d’ailleurs remportée lors du récent Slalom de Bière. Sa Renault Clio n’a en effet pas pu résister aux deux Honda Intégra le précédant.

Pour les nombreux amateurs de sport automobile de la région, les prochaines dates à inscrire dans vos agendas sont le samedi et dimanche 24 – 25 juin pour vous rendre au Slalom de Chamblon, aux portes d’Yverdon.

Walther

TIR

Amis du Tir Vallée de Joux

Le tir Fédéral en Campagne a réuni 38 tireurs (-9) cette année au stand du Lieu.

La moyenne des résultats est de 58.26 points (80% des tireurs), pour le programme de 18 coups sur la cible B.

Il a été distribué 21 médailles et 24 mentions aux tireurs suivants:

Rochat Philippe 66, Meylan Micheline, Rochat Jean-Nicolas 65, Chaupond Marcel 64, Chaupond Michel, Bifrare Christophe, Hochstrasser Patrick 63, Bonny Dominique, Chabloz Pierre-André, Sirna Marylaure 61, Humberset Franck, Simond Raphaël, Biaggi Florian 60, Rochat André 59, Baeriswyl Nancy, Perriard André 58, Baeriswyl Maurice, Niffenegger Charles, Hostettler Vincent, Graber Fabien 57, Gavillet Marcel 56, Piazzini Claude, Sirna Jean-Pierre 55, Biéry Michel 53.

Nos félicitations vont à Florian (14 ans) pour son résultat.

MCh.

FOOTING VALLÉE DE JOUX

Beaux résultats d’ensemble des coureurs du club le week-end passé avec deux exploits réalisés par Paulo et Jérôme nos coureurs de grand fond.

3e chrono scratch et 2e place dans sa catégorie pour Paulo sur l’épreuve reine de ce trail de l’Absinthe couru sur 75km du côté du Val de Travers avec un dénivelé de 2950m. Certes, des belles conditions météo, mais aussi une forte chaleur qui n’a pas empêché Paulo de battre son record de l’an dernier… d’une minute!

Sur les 21 km, victoire méritée de Marcel Andrey chez les vétérans en 1h40’.

Pour sa 2e participation aux 100km de Bienne, c’est une superbe 3e place dans sa catégorie M20 et une 128e au total que Jérôme a été chercher au terme de 10h52 minutes de course. Cette année, les conditions ont été magnifiques pour cette épreuve courue par une nuit de pleine lune, le départ étant donné traditionnellement à 22h!

A relever enfin la victoire de Sylvain Freiholz au Cross de Ballaigues, 3e étape des Galops du Terroir.

Résultats:

100km de Bienne

1. Thallinger Rolf 7h 28’41’’

128. Grandgirard Jérôme 10h52’57’’ (3e H20)

Trail de l’Absinthe à Couvet 75km

1. Wings Samuel 7h01’19’’

3. Paulo Fernandès Dias 7h32’25’’ (2e Elite)

21 km

1. Boulama Mohammed 1h17’57’’

15. Andrey Marcel 1h40’21’’ (1er vétéran)

105. Wagner Rémy 2h14’34’’ (62e Elite)

Duathlon des Lions à Ballaigues

Femmes

1. Myriam Jotterand 41’10’’

6. Heidi Vina 49’16’’

Hommes

1. Sylvain Freiholz 36’24’’

10. Jean-Claude Ruchat 51’18’’

13. Philippe Guignard 52’46’’

VOLLEY-BALL CLUB VALLÉE DE JOUX

Félicitations à l’équipe dames pour leur superbe saison en championnat Volley Wellness.

Sous la houlette de Ricardo, elles ont dominé de la tête et des épaules la catégorie C et terminent après le match de hier soir à la première place du groupe C, synonyme de promotion automatique dans la catégorie B. Non contente de survoler le championnat, elles ont également brillé lors de la Coupe et se sont même payé le luxe d’aller disputer dimanche dernier la finale de la Coupe à Cugy. Opposée à Bioley-Magnoux (meilleure équipe du groupe Elite), elles ont livré un match plein, présentes en défense, elles couvraient bien le terrain. De belles feintes ainsi que des services canon ont déstabilisé l’adversaire. Un très beau match qui a enthousiasmé le public super motivé présent à Cugy. Après avoir remporté les 2 premiers sets, Bioley-Magnoux a dû concéder le troisième avant de conclure au quatrième. (25-18; 25-20; 23-25; 25-14).

Merci et bravo encore à l’équipe pour le spectacle ainsi qu’au coach du jour qui, avec son oeil expert, a analysé le jeu adverse et prodigué conseils et gueulades quand il le fallait.

