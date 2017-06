CommuniquÃ© Rock am Wind Festival – Ce week-end, câ€™est la fÃªte de la musique aux Bioux!

Communiqué Rock am Wind Festival – Ce week-end, c’est la fête de la musique aux Bioux!

Un vent musical soufflera sur La Vallée ce vendredi et ce samedi. Le Rock am Wind Festival vous attend au bord du lac pour de nombreux concerts. Parmi les têtes d’affiches, ne manquez pas les phénomènes Zürichois de Palko!Muski. En plein succès outre-Sarine avec leur dernier album «Land of Ego», ils feront escale samedi pour un show gypsy-rock arrosé de disco et de polka. Une touche tzigane déjantée pour vous faire danser de bonheur!

Le Rock am Wind n’oublie pas les musiciens locaux avec la présence des jeunes talents de l’Ecole de musique de La Vallée. La grande scène sera réservée au Little Big Band et au Rocking College Band le samedi à 17h30. Autre formation d’inspiration combière, les musiciens d’Al Ouest et leur mélange de gypsy-swing-folk apporteront une touche de «positive altitude» et ouvriront la 14e édition le vendredi avec un concert prévu à 19h00.

Nous aurions aussi pu vous parler du rock envoûtant de Monoski, des chansons rebelles du Tournesô, du coup de tonnerre des rockeurs de Dog Days, d’un vélo qui fabrique des barbes à papa, d’une histoire de grenouille et de conteurs farfelus, d’un oiseau géant, de rires et de sourires. Bref, de tout ce qui fait ce festival, mais nous vous laissons la surprise de le découvrir sur place!

Entrée libre. Bars et restauration, ouverture dès 17h00 ce vendredi et dès 16h00 ce samedi. Parkings à proximité et bus nocturnes jusqu’à 3h dans toute La Vallée pour vous ramener en toute sécurité.

