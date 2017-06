INTERENTREPRISES 2017 – Beaux chronos pour lâ€™Ã©tape de la natation

INTERENTREPRISES 2017 – Beaux chronos pour l’étape de la natation

Une trentaine de sportifs des entreprises de La Vallée étaient au départ de la dernière étape des interentreprises 2017. Au programme, 600 mètres de nage au large de la base nautique du Centre Sportif à L’Abbaye.

Après une édition 2016 en piscine, la dernière étape des interentreprises 2017 a retrouvé le chemin du lac. Dans une eau à 18 degrés, une trentaine de nageurs en combinaison pour la plupart, se sont élancés sur le coup de 18 heures, mercredi 14 juin dernier.

Un tracé adapté

Le coup de feu du départ donné, les sportifs représentant une dizaine d’entreprises combières ont tout d’abord dû rejoindre une bouée jaune placée loin en avant dans le lac, avant de nager en direction de la rive, contournant encore un bateau amarré faisant office de balise. Une distance raisonnable de 600 mètres que les plus aguerris ont avalés en moins de 10 minutes, mais un effort intense tout de même, qui se lisait sur les visages au moment de sortir de l’eau et de passer le portique d’arrivée au pas de course.

De bonnes sensations pour Ludivine Dufour

Première femme à sortir de l’eau, Ludivine Dufour, des Bioux, prenait part à sa toute première course de natation. «Habituellement, je pratique le triathlon, alors je n’ai pas de point de comparaison», relevait-elle. «Mais c’était une belle course, au tracé bien visible et avec une température de l’eau agréable pour la saison». Un bon entraînement pour la jeune combière, très en forme cette saison, qui participera bien évidemment au Triathlon de La Vallée de Joux, ce dimanche, aux Charbonnières, avec l’objectif de monter sur le podium.

Rébecca Reymond

Les résultats

Femmes (3 athlètes)

1. Ludivine Dufour, Les Bioux, 1980, Tri Team Vallée de Joux 00:10:29.50

2. Albane Buatois, Courbouzon, 1994, STS Saulcy Traitement de Surface SA 00:11:54.30

3. Marie-Pier Ferland, Les Rousses, 1985, Montres Breguet SA 00:14:05.86

Hommes (23 athlètes)

1. Olivier Bouchex, Les Rousses, 1976, Blancpain SA 00:08:31.30

2. Pierre Roblot, Morbier, 1990, Montres Breguet SA 00:08:38.46

3. Loïc Doubey, Legna, 1993, Dubois Dépraz SA 00:09:08.22

Masters Femmes (1 athlète)

1. Estelle Jouff roy, Mouthe, 1971, Manufacture Jaeger-LeCoultre 00:17:59.85

Masters Hommes (7 athlètes)

1. Daniel Rochat, Morges, 1967, Blancpain SA 00:09:45.46

2. Laurent Cottez, Mouthe, 1965, Manufacture Jaeger-LeCoultre 00:09:58.55

3. Johnny Zumbrunnen, St-Cergue, 1955, Ecole de Natation Vallée de Joux 00:10:21.66

Tous les résultats:

https://www.mso-chrono.ch/fr/results/859-interentreprisesvallee-de-joux-natation/5316/categories#femmes

Jeudi 22 juin 2017 - Articles, General.