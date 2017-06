Retour du Tournoi Ã  6

Retour du Tournoi à 6

LES CHARBONNIÈRES – Après l’annulation historique de l’édition 2016, le Tournoi à 6 fait son retour sur la pelouse des Charbonnières, pour le plus grand bonheur des footballeurs amateurs de la région. La traditionnelle compétition marquant le début des festivités estivales combières a réjoui petits et grands, dont les fourmis dans les jambes étaient presque palpables!

Ça se passait les 17 et 18 juin derniers, sous un beau soleil. Une bonne cinquantaine d’équipes s’affrontaient sur les quatre terrains spécialement préparés pour l’occasion devant le Lac Brenet. Des matches de 15 minutes, sans mi-temps, s’enchaînaient les uns après les autres. Des équipes de tout âge et des deux sexes, souvent présentes pour l’amour du ballon rond, se donnaient à fond malgré le manque d’entraînement hivernal.

Du côté des filles

Chez les amoureux du football, regarder les matches des filles équivaut à «un retour aux bases» de ce sport. Chez les pros, on a coutume de dire «que les filles jouent plus au foot que les garçons». Pas autant d’argent en jeu, pas autant de pression, moins de simulations et moins d’enjeu peut-être: l’amour du foot est bel et bien présent. C’est la raison pour laquelle la FAVJ s’est focalisée sur les participantes, au nombre de six équipes.

Lily Rose et Jalane ont toutes les deux 11 ans et font partie de la seule équipe junior féminine «team AJLLY». «On ne joue pas au foot pendant l’année, on s’est inscrites pour s’amuser car on aime vraiment ce sport (…) on s’en fout de perdre» disent-elles. Pas de bol pour elles, elles ont dû affronter uniquement des garçons, qui eux, n’étaient pas là pour rigoler «on va pas se laisser battre par des filles, c’est notre honneur qui est en jeu!» dit un joueur du même âge. Chez les grandes, qui ne jouaient qu’entre femmes, le ton est légèrement différent «c’est plus dur de jouer sur un petit terrain, on n’a pas les mêmes repères, la tactique est différente, on ne construit pas la même chose» dit une joueuse de la «team Meylan-Zooler» pendant le match contre «les Estropiées». Ces dernières ont choisi leur nom tout simplement «parce qu’on est toutes malades ou blessées» indique Lidia, qui participe au tournoi «depuis mes 10 ans, je le fais tous les ans (…) cette année on a décidé de faire une équipe en famille: soeurs, belles-soeurs, cousines, etc. On le fait pour s’amuser, surtout qu’on ne s’est pas du tout entraînées!». Quelques coups d’épaules et petits tacles plus tard, nous allons à la rencontre de la team «Las Katitas», reconnaissables par leur maillot rose fluo. Composée d’un mix de Combières et de Françaises, elles nous ont été désignées comme étant «un peu plus douées que les autres», même si elles refusent cette étiquette «on n’a pas gagné tous nos matchs, on a même perdu le premier! Nous ne sommes pas des footballeuses, certaines d’entre nous jouent de temps en temps mais on est là surtout parce qu’on aime le foot» indique Karyna.

Samba et Churrasco

Le samedi soir avait lieu la fête où le Brésil était à l’honneur: ambiance Samba et Rodizio-Churrasco jusqu’au bout de la nuit! Plutôt jusqu’à 3h du matin, car il y a des matchs le lendemain! Plus de 140 personnes sont venues goûter les spécialités brésiliennes: Caïpirinhas, feijoada (chili brésilien), ananas à la broche et viande au «rodizio» à gogo, avec sept sortes de viande à volonté servies directement à table. Cerise sur le gâteau, deux danseuses vêtues de plumes sont venues donner un avant-goût du pays du «foot et de la samba», exactement comme là-bas. Aucun doute qu’elles aient réussi à susciter des velléités de vacances sous le Corcovado (Voir la vidéo). Dès 23 heures, les portes se sont ouvertes pour accueillir ceux qui n’ont pas pu assister au repas, faute de place. Avec DJ Steph et Mister Bill derrière les platines «il y avait une grosse ambiance» nous dit-on. Nous tairons le récit de la soirée mais au vu des petites mines le dimanche matin, la fête a sûrement été belle!

Côté coulisses

«C’est quand même un gros boulot au niveau de l’organisation» indique d’entrée Anthony Magnin, président du comité du tournoi et responsable des manifestations du club. «Nous sommes 12 au comité et chacun y met du sien. On essaye d’impliquer chaque membre du club et tout le monde joue le jeu, dit-il reconnaissant. «Il faut préparer les terrains, tenir la buvette, la vente de saucisses et de frites, préparer la salle pour la fête et surtout la rendre impeccable dès le lendemain. On doit avoir l’oeil sur tout et partout pour parer à tout, en cas de besoin. Ça fait quand même 45 ans que le tournoi à 6 existe et c’est vraiment important pour le FCVJ, en plus d’amener des fonds, ça permet d’initier les jeunes à ce sport».

Le besoin en «sang neuf» est aussi mentionné par le président du club, Bill Muirhead «on a besoin de filles et de jeunes, on accepte tous ceux qui veulent jouer, quel que soit l’âge, on doit préparer l’avenir!»

L’avenir, justement, parlons-en. En plus d’organiser l’Assemblée Générale ordinaire de l’Association cantonale Vaudoise de football le 3 mars prochain, le club fêtera ses 100 ans les 4-5-6 mai 2018 et si vous avez des documents d’archives sur le football combier dans vos tiroirs, veuillez contacter Patrick Viquerat au Brassus, il se charge de tout recueillir. D’après nos informations exclusives, on nous mijote quelques surprises qui vont mettre tous les amateurs de football sur des charbons ardents! Mais chut, on n’en dit pas plus! Stay tuned!

Les organisateurs publieront leurs remerciements dans la prochaine édition de la Feuille.

Résultats:

Séniors

1. Selim Kebab Seniors

2. VFM Old Boys

3. Mais bon Ok

Ecoliers petits mixtes

1. Les petits Cabs

2. Les ballons d’or

3. Les têtes brûlées

Ecoliers moyens mixtes

1. Les Zgegs

2. Les soldats Héroïques

3. Les frites

Ecoliers grands (Garçons)

1. Selim Kebab

2. Les pastas

3. Scred

Footballeuses

1. Les patates vétéranes

2. Meylan-Zooler squad

3. Las Katitas

Footballeurs

1. Joga bonito

2. Corinthians

3. Selim Kebab

Non footballeurs

1. Simply Conseils

2. Le Nautilus

3. Frôôômages

