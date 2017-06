CommuniquÃ© – La VallÃ©e de Joux enfile sa trifonction ce dernier week-end de juin!

Communiqué – La Vallée de Joux enfile sa trifonction ce dernier week-end de juin!

Le Centre Sportif de la Vallée de Joux propose deux événements fantastiques samedi 24 juin avec le XTERRA Switzerland et dimanche 25 juin avec le Triathlon Vallée de Joux.

On commence par une petite présentation du XTERRA Switzerland qui a lieu ce samedi 24 juin 2017. XTERRA est un label international pour les triathlons version tout terrain. En effet, le vélo de route est remplacé par du VTT et la course à pied suit des parcours plus orientés trail. Le XTERRA Switzerland, qui se déroule à la Vallée de Joux, souffle cette année sa 8e bougie. Et cette année il compte pour le championnat de Suisse de cross Triathlon. A cette occasion sont donc décernés les titres nationaux de la discipline.

Pour les curieux de ce sport novateur qui n’en est qu’à ses débuts et séduit de plus en plus d’adeptes, le rendez-vous est fixé dès 10h aux Charbonnières avec le départ du XTERRA Light (500m de natation suivis de 13,5km de VTT et de 5km de course à pied). Puis la journée continue l’après-midi avec le départ du XTERRA Classic à 14h (1500m de natation, 27km de VTT et pour finir 10km de course à pied). A noter que cette année, le XTERRA Switzerland a l’honneur et le privilège d’accueillir les 10 meilleurs mondiaux hommes et femmes, qui prendront le départ du XTERRA Classic.

Pour ceux qui souhaitent participer, des places sont encore disponibles pour prendre part à cette magnifique course que vous ne risquez pas d’oublier de sitôt!

Pour s’inscrire et pour tout autre renseignement, rendez-vous sur notre site: http://xterraswitzerland.ch

On termine le week-end en beauté avec le Triathlon de la Vallée de Joux ce dimanche 25 juin. Cette course se déroule le lendemain du XTERRA et reprend un schéma, disons classique, du triathlon (natation, vélo de route et course à pied). Avec ses 18 années d’existence, ce Short Distance s’impose vraiment comme un événement incontournable de la Vallée de Joux.

Et cette année encore, il affiche complet! C’est donc un peu plus de 500 participants qui prendront le départ dès 10h! Le parcours est le même pour tout le monde. Les concurrents se départageront sur 500m de natation, 23km de vélo et 5km de course à pied! La course s’annonce une fois de plus palpitante!

Chacun est bienvenu pour encourager et supporter les participants de ce 18e Triathlon de la Vallée de Joux! Mais aussi pour admirer le paysage et les parcours qui sont de toute beauté.

Pour tout renseignement:

http://valleedejouxtriteam.ch

A très bientôt à la Vallée de Joux, le vrai pays du triathlon!

Centre Sportif de la Vallée de Joux





Jeudi 22 juin 2017 - Articles, General.