CONSEIL COMMUNAL DU CHENIT – Comptes 2016: entre soulagement et incitation Ã  la prudence

CONSEIL COMMUNAL DU CHENIT – Comptes 2016: entre soulagement et incitation à la prudence

Les comptes 2016 de la Communes du Chenit bouclent finalement dans les chiffres noirs. Un soulagement pour Stives Morand, syndic, encouragé néanmoins par sa Commission des Finances à dépenser l’argent public de manière plus stratégique et ciblée à l’avenir.

Les chiffres sont là. Avec Fr. 37’612’694.80 aux charges et Fr. 37’646’811.10 aux recettes, les comptes de la Commune du Chenit pour l’année 2016 dégagent un léger excédent de recettes de Fr. 34’116.30. D’autres indicateurs appuient la bonne santé financière de la Commune: l’augmentation de la recette fiscale totale, qui passe de 24,06 à 24,47 mio de francs, ou encore la dette par habitant, qui diminue de Fr. 3361.- à Fr. 2915.-.

Une «lente érosion des finances communales» controversée

De son côté pourtant, la Commission des Finances a mis en garde le Conseil Communal quant à la «lente érosion des finances communales». Elle se base sur le fait que plus de 2,3 millions de francs ont été prélevés l’an dernier dans les fonds de réserves de la Commune pour aboutir à l’équilibre financier, et qu’à l’échelle d’une dizaine d’années, la fortune de la Commune a diminué de 10 millions de francs, alors que ses rentrées financières étaient au beau fixe. «Devant les gros investissements qui nous attendent dans un avenir proche, nous encourageons la Municipalité ainsi que les conseillers à faire des choix de dépense stratégiques», résumait l’un de ses membres.

Le syndic Stives Morand relève que le niveau de dépense élevé de la Commune durant ses années de «vaches grasses» s’explique en raison de l’opportunité de rattraper un retard accumulé par rapport à des investissements différés à plusieurs reprises.

La phase finale de la piste cyclable en suspens

La réalisation de la dernière étape de la piste cyclable, qui reliera Le Brassus à L’Orient, a dû passer devant le législatif communal une seconde fois. En effet, une opposition au projet, reçue de la part d’un particulier concerné par la réalisation dudit tronçon, n’a pas pu aboutir à un compromis suite à la négociation entreprise. Le Conseil Communal ayant accepté de voter la levée de cette opposition, l’affaire se poursuivra donc devant les tribunaux. «C’est la première fois que la Commune doit faire face à un recours dans le secteur des travaux routiers», résume Stives Morand. Olivier Baudat, Municipal en charge de l’affaire, se montrait confiant quant à son issue: «Il faut que le bon sens l’emporte. L’intérêt sécuritaire prime et le dossier penche en notre faveur, il ne devrait normalement s’agir que d’un report des travaux estimé à un an environ».

Les préavis tous acceptés

Plusieurs autres préavis étaient à l’ordre du jour de cette séance du Conseil d’avant la pause estivale. Les conseillers ont accepté tous les dossiers qui leur ont été soumis, à savoir: le remplacement d’une fraiseuse à neige VM 1400; l’adoption des statuts et l’adhésion à la nouvelle association intercommunale de l’organisation de la Protection Civile du district du Jura Nord Vaudois; la réfection du revêtement de la route du Pont des Scies; et finalement le changement de conduite d’eau et de défense incendie vers l’hôpital et le changement d’une conduite d’eau dans le quartier de Rivaboux.

Elections

Le bureau du Conseil, ainsi que les Commissions de gestion et des finances ont été renouvelés lundi soir. Dès le 1er juillet, le Conseil Communal aura comme Président Fabrice Aubert, comme 1er Vice-Président Benjamin Masudi N’Tabwe, comme 2e Vice-Président Michel Vullioud, comme scrutateurs Alex Meylan et Thierry Rouiller, et comme scrutateurs suppléants Francisco Sanchez et Arjen Meijer.

Sont élus à la Commission de Gestion 2017-2018: Christophe Piguet, Fritz Dennler, Fabrice Piazzini, Stéphanie Buttet, Eric Rochat, Alain Fazan et Daniel Kampf. Et à la Commission des finances 2017-2018: Pierre-Olivier Capt, Isabelle Piguet, Micheline Rieben, Romain Gauthier et Philippe Perrin.

Rébecca Reymond

Jeudi 29 juin 2017