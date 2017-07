CommuniquÃ© Gymnastique – Centre de compÃ©tition VallÃ©e de Joux

Communiqué Gymnastique – Centre de compétition Vallée de Joux

Fin de saison pour le centre de compétition rime avec descente du Nozon sous un soleil de plomb pour fêter une pluie de distinctions. Une fois n’est pas coutume, nous réitérons donc une sortie avec nos gymnastes et athlètes pour clore une année riche de belles prestations. Michèle et son talent d’organisatrice nous ont emmenés le dimanche 11 juin de Romainmôtier à La Sarraz. Si le chemin fut ombragé, l’après-midi à la piscine de La Sarraz se déroula sous un soleil généreux et nos gymnastes rivalisèrent avec les moniteurs pour savoir qui ferait le plus beau plongeon: la palme revient sans conteste à Adrien. Mais revenons à cette magnifique saison:

Du côté des agrès, bilan plus que positif avec 29 distinctions et un podium. Le premier concours à Yverdon marquait un départ en fanfare avec dix distinctions chez les filles, quatre et un podium chez les garçons. A Lausanne, le 1er avril, Niels en C1, François en C3 et Thibaud en C6 obtenaient tous trois le Saint Graal.

Le 6 mai à Burier marque une date importante pour notre centre de compétition puisque c’est notre première participation en catégorie Elle et Lui, composée de deux épreuves en couple, le sol et les anneaux et d’une épreuve individuelle à choix pour chacun des gymnastes. Deux couples se sont formés pour l’occasion: Amélie et Jonathan, qui obtiennent une très belle quatrième place, synonyme de distinction et Emilie et Loïc (remplacé par Quentin pour les championnats vaudois).

Le dernier concours a eu lieu à la Tour-de-Peilz et nos gymnastes ont encore rempli leur mission à merveille: distinctions chez les filles en C1 pour Luna, en C2 pour Charlotte et sa soeur Mathilde, Maëlle et Zoa, en C3 pour Maya, Lou, Beatriz, Camille et Elodie, en C4 pour Lisa et chez les garçons en C2 pour Xavier, en C4 Néo échoue pour une place.

Les monitrices et moniteurs, très fiers de leurs élèves attendaient avec impatience la liste des qualifiés pour les championnats vaudois et romands. C’est chose faite et ce sont Niels en C1, Zoa, Xavier et Darcis en C2, François et Alessio en C3, Lisa et Néo en C4, Noémie et Thibaud en C6, Jonathan en catégorie hommes et nos deux couples «Elle et Lui» qui défendront nos couleurs. A noter que Thibaud est également qualifié pour les romands et a été appelé pour intégrer le cadre vaudois. Félicitations à tous nos gymnastes.

En ce qui concerne les agrès de société, le groupe mixte du centre de compétition a participé à deux compétitions régionales: la coupe des bains à Yverdon le 14 mai ainsi qu’aux championnats Vaudois à Lausanne le 10 juin dernier. Avec 18 gymnastes répartis entre 8 et 15 ans, cette équipe soudée et pleine d’énergie a su présenter une production de qualité et d’un niveau sans précédent dans l’histoire du groupe. Lors de ces concours, ils ont obtenu les belles notes de 7.58 et 7.98 terminant dans le milieu du classement. Au-delà de l’aspect compétitif, cette année s’est déroulée dans les rires et la bonne humeur et cela promet encore de belles années pour le groupe mixte. Un grand bravo à tous et merci aux gymnastes pour leur investissement et leurs immenses progrès.

En athlétisme, les entraînements ont repris au mois de septembre avec 18 athlètes. Ils se déroulent les lundis de 17h30 à 19h00, pour les enfants dès 8 ans. Avec le retour du printemps, nous retrouvons le plaisir de l’entraînement en plein air. Nos jeunes athlètes ont eu l’occasion de participer à quatre compétitions. Celles-ci se composent de trois disciplines: le lancer de la petite balle, le saut en longueur et le sprint de 60m. Si la petite balle et le sprint sont assez vite maîtrisés, le saut en longueur demande un peu plus de concentration et de coordination: mettre le bon pied au bon endroit et se poser à pieds joints n’est pas inné.

A Baulmes, nous notons la participation de huit athlètes sous un temps menaçant et légèrement humide: départ tonitruant pour Cammie qui remporte la victoire, première compétition pour les soeurs Graber, Lilah et Cara, avec de bonnes performances à la clé.

A Ballaigues, dix participants dont trois pour leur première compétition, Yael, Yohann et Zoa, ont essuyé une grosse averse avant le 60m., mais le reste de la journée fut belle avec une première également: la participation aux estafettes de deux équipes complétées par d’autres concurrents, une belle ambiance et le plaisir de faire un concours par équipe.

A Yverdon, lors d’un concours organisé de manière très professionnelle par l’USY, seuls les frères Gauljaux, Erwan et Ryan, ont participé. Le coup de pistolet du départ du 60m. a été remplacé par un pistolet électrique nettement moins far west et plus rassurant. Ryan se classe 6e et Erwan 11e.

Orbe a vu la participation de dix athlètes du centre et de deux invités de la gym du Lieu: à nouveau un novice, Gianni, pour en découdre avec les difficultés de la compétition et Pascal, avec deux casquettes, celle d’entraîneur et celle, à son insu, de compétiteur. En soirée, une course estafette était organisée et malgré l’heure tardive de la fin des compétitions, un engouement presque général s’est manifesté; manque de chance, elle a été annulée par manque d’équipes inscrites. Dommage, mais l’intérêt est là pour le futur.

Au terme de ces concours, quatre athlètes sont qualifiés pour les finales cantonales du début juillet: Cammie et Lilah respectivement 9e et 18e au classement scratch des meilleurs du canton et Ryan et Erwan respectivement 13e et 35e. Tous les résultats peuvent être consultés sous le site ubs-kidscup.ch. Au terme de cette saison, il convient de reconnaître l’excellent travail de tous nos moniteurs, le comportement exemplaire des gymnastes et athlètes, le soutien indéfectible des parents et du comité.

Nous nous réjouissons de vous retrouver pour écrire une nouvelle page avec, nous l’espérons, d’excellents résultats aux championnats vaudois.

Pour le centre compétition,

Alexane, Nathalie, Florian et Jonathan

Jeudi 29 juin 2017 - Articles, General.