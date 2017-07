CommuniquÃ© de presse – Le Tour du Lac de Joux se dÃ©roulera Ã  guichets fermÃ©s

Communiqué de presse – Le Tour du Lac de Joux se déroulera à guichets fermés

Il est de plus en plus probable que le soleil boudera la 6e édition de ce Tour du Lac. La météo incertaine annoncée pour cette fin de semaine a certainement retenu quelques indécis. C’est tout de même 1452 participants qui s’élanceront sur les différentes épreuves et mouilleront leur maillot.

Les vainqueurs de l’an dernier sur 24km ne seront pas au départ, mais les courses ne seront pas moins passionnantes pour autant et les places sur le podium très disputées.

Sur les 24 km le Bernois Reto Schürch devrait être favori, mais Paulo Fernandès Dias du Footing ne devrait pas laisser filer l’occasion de monter sur le podium après les belles performances enregistrées durant le printemps.

Chez les filles sur la même distance, l’on s’achemine vers une belle bagarre entre «notre» Ludivine Dufour et Sandra Annen d’Ecublens.

Sur le ½ tour, le vainqueur 2016 Luis Da Silva de Thonex sera opposé à Ricardo Pinto (3e l’an dernier) et à Pierre Fournier vainqueur à 2 reprises sur cette distance. Sur le plan régional, Enzo Todeschini va aussi faire tout son possible pour créer une excellente surprise.

Chez les féminines, Sylvia Piccinin qui a gagné en 2016 sera opposée à sa dauphine Giulia Zappacosta.

Les enfants ne seront pas en reste avec des distances de 1km ou 2km selon leur âge aux alentours du Centre Sportif du Sentier, centre névralgique de la manifestation, tandis que les plus grands emprunteront les 4,3km du parcours «officiel» depuis le bord du lac au village des Bioux.

La remise de tous les dossards s’effectuera dès 11h00 au Centre Sportif du Sentier.

Pour le public, L’aire de départ/arrivée au Centre Sportif sera bien sûr le point central de la manifestation avec les courses enfants dès 14h, puis l’arrivée des «Walkers». Les départs des courses 12 et 24km seront donnés à 16h25 du Sentier et du Pont. Les premiers coureurs des 12km franchiront la ligne d’arrivée vers 17h, tandis que sur le grand parcours, le vainqueur arrivera vers 17h50. Buvette, petit village des sponsors.

Les autres points de passage les plus attractifs seront le sommet de la montée au Lieu, avec les sonneurs de toupins de la Jeunesse du Brassus, le ravitaillement au Pont qui sera aussi animé avec la fête de la rade. Aux Bioux, vers Altitude 1004 (d’où sera donné le départ du Mini-Tour à 14h20), la fanfare «La Jurassienne» assurera la partie musicale.

Dès 17h45 soirée paëlla et remise des prix à 19h30

Il est bien sûr important de rappeler qu’aucune inscription ne sera possible sur place.

Quelques restrictions de circulation seront obligatoires le temps des départs du Sentier et du Pont ainsi qu’aux traversées de routes.

Merci d’avance de vous conformer aux indications des services de circulation.

Résumé des horaires et des inscriptions:

Dès 14h Courses jeunesses au Sentier et à 14h20 aux Bioux

14h15 départ Nordic Walking et Walking au Pont

16h25 départ des courses principales 24 km et 12km

Au final, nous avons: 1452 inscrits au total: 506 participant(e)s sur les 24 km, 577 sur les 12km, 180 pour le Nordic Walking, 49 au Mini-Tour et 140 dans les catégories «jeunesse».

A souligner que plus de 120 Combiers seront au départ.

Le comité

Jeudi 29 juin 2017 - Articles, General.