Le ciel Ã©toilÃ© de juillet 2017

Astroval – Association d’Astronomie de la Vallée de Joux

Le ciel étoilé de juillet 2017

La carte

Elle représente la vue que vous aurez en regardant au Sud depuis la Vallée de Joux le 31 juillet à 21h00 TU soit 23h00 heure locale. Le logiciel «Carte du ciel» vous permet d’entrer votre position et de définir une date et une heure d’observation. Il vous fournira ensuite la carte du ciel correspondante.

Les observations du mois

• Le 06 de 23h à 4h30, conjonction, En début de nuit, la Lune presque pleine (95%) est proche (environ 4°) de Saturne et s’en approche progressivement.

• Le 13 de 4h à 5h30, rapprochement, La très brillante Vénus se lève dans une position très originale, proche (environ 3°) d’Aldébaran, l’étoile la plus brillante du Taureau mais surtout elle occupe la place symétrique par rapport à l’amas triangulaire des Hyades comme si elle figurait l’autre œil de l’animal (Aldébaran étant son œil gauche et les Hyades sa tête). Les deux jours précédents et suivants, la configuration est différente mais le rapprochement Vénus-Aldébaran reste assez serré (moins de 5°).

• Le 20 de 4h à 6h, conjonction, En fin de nuit, le fin croissant de Lune (15%) se lève proche (environ 5°) de la très brillante Vénus. Aldébaran complète ce tableau.

• A partir du 17 de 23h à 5h, étoiles filantes, C’est toujours vers la mi-juillet que commence l’activité de l’essaim des Perséïdes qui, si on en croit les prévisions des spécialistes, devrait connaître son maximum le 12 août. Leur nom indique qu’elles semblent provenir d’un point situé dans la région de Persée mais pour observer les étoiles filantes, il suffit d’essayer d’embrasser du regard la plus grande portion de ciel possible (allongé sur le sol ou une chaise-longue par exemple). L’absence de Lune favorise cette observation.

• Le 28 de 22h à 0h30, conjonction, En début de nuit, le croissant de Lune (33%) est proche (environ 2°) de la très brillante Jupiter.

• Le 28 de 0h à 5h, étoiles filantes, Selon les prévisions, l’essaim moins réputé des Delta-Aquarides Sud (radiant situé dans le Verseau) doit connaître son maximum cette nuit. A partir de minuit, après le coucher du quasi-quartier de Lune.

• Tout le mois, Mercure, Sa proximité du Soleil et sa faible luminosité rendent toujours cette planète difficile à observer. Elle reviendra très timidement dans le ciel du soir début août.

• Tout le mois, après 4h, Vénus, La très brillante Vénus est bien visible dans le ciel du matin et reste longtemps perceptible dans le ciel de l’aube, presque jusqu’au lever du Soleil.

• Tout le mois, Mars, Trop proche du Soleil dans le ciel, cette planète n’est pas visible.

• Tout le mois avant 2h (le 1er) / 0h (le 31), Jupiter, La période d’observation favorable de cette planète se termine car elle a déjà dépassé le méridien (sud) et descend déjà vers l’Ouest en début de nuit noire. Il faut donc l’observer plutôt en début de mois et en début de nuit (28° à 23h le 1er). Equipé d’une bonne paire de jumelles, ou mieux d’une petite lunette (ou télescope), il est assez facile de discerner ses 4 principaux satellites dits «galiléens» (car découverts par Galilée en 1610): Io, Europe, Ganymède et Callisto. Leur position varie en quelques dizaines de minutes.

• Tout le mois avant 5h30 (le 1er) / 3h30 (le 31), Saturne, Cette planète commence à entrer dans une période d’observation favorable mais il est préférable de patienter jusqu’à ce qu’elle atteigne 23° de hauteur (sa culmination en ce moment), soit 1h en début de mois (23h en fin de mois). Pour espérer distinguer ses anneaux, il faut disposer d’une petite lunette astronomique ou d’un télescope (une paire de jumelles ne grossit pas suffisamment).

• Tout le mois, Comète C/2015 V2, Cette comète découverte en 2015 s’est approchée de nous le 12 juin, ce qui la rend visible aux jumelles depuis fin avril, sa magnitude décroissant lentement. Carte de sa position jour après jour: C/2015 V2 en juillet.

ATTENTION AU SOLEIL: il ne faut jamais braquer un instrument optique dans la direction du Soleil, même au lever ou au coucher.

La table ci-dessous présente les heures de lever et de coucher du Soleil et des planètes visibles à l’œil nu:

Les phases de la lune:

Pleine lune: le 09.07 à 06h08 - Dernier quartier: le 16.07 à 21h27

Nouvelle lune: le 23.07 à 11h47 - Premier quartier: le 30.07 à 17h23

Sources:

Logiciel gratuit «Carte du Ciel»: http://www.ap-i.net/skychart/fr/start

Site web sur le ciel du mois: http://autourduciel.blog.lemonde.fr/2017/05/01/les-plus-beaux-rendez-vous-astronomiques-en-mai-3/

http://www.astroplanetes.net/ephemerides.html

Le site internet www.astroval.ch fournit les informations sur les activités et inscriptions.

La page Facebook https://www.facebook.com/AstroValleeJoux/ vous tient informé sur les activités de notre club et de l’astronomie en général.

Vos remarques et commentaires sont les bienvenus à:

info@astroval.ch

Jeudi 6 juillet 2017 - Articles.