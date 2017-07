Course Ã  pied

Prévention

Course à pied

La course à pied est le moyen idéal pour maintenir le corps et l’esprit en bonne santé. Le risque d’accident grave y est relativement faible. Cependant, plus de 12’400 personnes se blessent chaque année en Suisse en pratiquant la course à pied, dont plus de la moitié dans la tranche d’âge des 26–45 ans. De plus, de nombreuses douleurs proviennent de réactions physiques de surcharge. Le risque de lésions d’efforts ne doit pas être sous-estimé. Aussi est-il important, pour les coureurs amateurs, de se doter de principes d’entraînement et d’un bon équipement.

Conseils:

• Augmentez progressivement l’intensité et la durée de l’effort (augmentez d’abord la durée de l’effort puis son intensité).

• Adaptez votre vitesse à vos capacités. Vous devriez pouvoir vous entretenir avec votre partenaire de course.

• Faites-vous conseiller par un professionnel à l’achat de chaussures et de vêtements étanches.

• Au crépuscule et dans l’obscurité, portez des vêtements munis de catadioptres intégrés ou de bandes lumineuses et éventuellement une lampe frontale.

• Commencez par courir lentement pour chauffer vos muscles et faites de la gymnastique pour stabiliser vos articulations. Etirez-vous seulement après votre jogging.

