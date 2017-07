MESSAGE DE LA SEMAINE

Avec les beaux jours, des chantiers s’ouvrent autour de nous. On ouvre des routes, on creuse des tunnels, on refait des rues, on remet en état des canalisations. Des chantiers parfois longs et difficiles mais combien essentiels. Essentiels pour qu’il reste doux d’habiter dans nos rues. Essentiels aussi pour que nos routes continuent de mener quelque part. C’est tout un travail à commencer, à poursuivre et à ré-entreprendre plus tard.

Mais il n’y a pas que les routes et les montagnes à creuser. Dans la vie, il existe au moins un chantier que nous pouvons ouvrir, tel une chasse au trésor. Nous pouvons creuser pour chercher ce Dieu qui nous aime et la sagesse qu’il veut nous donner. La sagesse, Dieu la désire pour nous, pour que nous puissions vivre une vie bonne, pleine et riche, en relation avec les autres et avec lui. C’est vrai, la sagesse n’a peut-être rien pour attirer le regard, comme les canalisations sous le pavé d’une rue piétonne. Elle demande du temps, du travail, de la prière. Reste qu’elle change tout. Dans l’évangile de Matthieu, Jésus dit: «Demandez et l’on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l’on vous ouvrira la porte».

A la sagesse de conclure avec ces mots tirés du livre des Proverbes: «Heureux ceux et celles qui persévèrent dans mes voies. Celui qui me trouve a trouvé la vie.»

Noémie Steffen, pasteure

