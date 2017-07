Fraction de commune de Lâ€™Orient – AssemblÃ©e gÃ©nÃ©rale

Fraction de commune de L’Orient – Assemblée générale

L’assemblée générale de la fraction de commune de L’Orient s’est réunie le lundi 12 juin 2017 à l’Hôtel de la Poste (31 présences), dont en voici le résumé:

Le PV du 12 décembre 2016 a été accepté par l’assemblée.

Monsieur Stucki a présenté la nouvelle secrétaire, Madame Lynda Cabras domiciliée au Brassus. Merci à Monsieur Willy Meylan dans son rôle de secrétaire durant 3 ans.

Monsieur Lüthi, Président du Conseil Exécutif nous informe des démissions suivantes:

Mme Fabienne Ruchat membre du Conseil Exécutif avec effet au 13 juin 2017

Mme Aurore Franchini membre du Conseil Exécutif avec effet au 13 juin 2017

Mme Brigitte Kull secrétaire avec effet au 31 août 2017.

Nous les remercions pour le travail accompli durant leur mandat.

L’élection pour réélire les 2 membres du Conseil Exécutif aura lieu le dimanche 6 août 2017. Les listes pouvaient être déposées jusqu’au 10 juillet 2017.

A noter que Mme Niffenegger s’occupera désormais des réservations de la Salle de L’Orient et sera joignable sur son portable (voir au Centre sportif et tableaux d’affichages).

Le Parking de la Poste est sur le point d’être terminé, une fois les places tracées.

Les bâtiments de la Villageoise ainsi que la Bruyères ont été estimés à 1,2 million, Vente en cours.

Pour finir, Les comptes de l’exercice 2016 se soldent avec un bénéfice de 291,22 CHF. Nous remercions la boursière Mme Catherine Golay pour son travail.

A noter la prochaine assemblée: 11 décembre 2017

Le Village de L'Orient





Jeudi 27 juillet 2017 - Articles.