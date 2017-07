Message de la semaine

La mode, c’est quelque chose qui change. Et ça change vite! On le voit dans le bâtiment, dans les styles vestimentaires, dans l’art ou dans l’électronique. Avec eux, les goûts et les critères de beauté changent et même certaines théories ou pensées qu’on prenait pour acquises. Ça ne fait pas de doute: le moderne d’autrefois est le démodé d’aujourd’hui. Le moderne d’aujourd’hui sera le démodé de demain. On n’est jamais à la pointe bien longtemps.

Mais il y a aussi des choses qui ne changent pas, des choses éternelles: l’amour d’une maman, la joie pour deux amis de se retrouver, l’espérance que demain sera plus beau qu’aujourd’hui, la foi que Dieu est fidèle et qu’il nous accompagne toujours.

Des choses qui ne changent pas mais qui changent tout. Dans la Bible, l’apôtre Paul écrit: «ne regardons pas à ce qui est visible mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles».

Comme l’a dit le pasteur Philippe Zeissig: «Plus tout change, plus ce sont les choses éternelles qui comptent».

Noémie Steffen,

pasteure





