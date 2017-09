Courrier des lecteurs – Le chat manne

Le vélo électrique permet de rouler sans forcer, cela est sa nature. L’origine de son indépendance et autonomie, sa conduite progressive sans sursauts énergétiques puissants et lissés par du confort ou développement du bien-être pour le bien-être est révolutionnaire: Il est autosuffisant sans suffisance! Circuler et s’émanciper sans céder à la tentation du plaisir, ni grisant ou blasant, il procure un sentiment de liberté de bon vouloir et bon sens mais sans choix musclé ou forcé d’adrénaline! Ses sensations ne se partagent pas: chacun peut retrouver le goût de voyager, fonction de ses capacités ou facultés, et le tout sans permis et étiquettes de cylindrée! Il donne le goût de s’améliorer de façon illimité mais sans punissement comme la panne sèche ou l’excès de vitesse! Nul besoin d’être testé en soufflerie ou de look enjoué, une forme naturellement aérodynamique en fait son essence! Il réunit non pas par l’emphase de ses couleurs unies mais avec la masse idoine du biorythme et morphologie. Nul besoin de coffre qui monte ou se baisse: des sacoches abaissent le centre de gravité pour une plus grande stabilité. Il permet la mesure de ses propres limites avec une sensation de réserve contenue dans les côtes et de puissance généreuse dans les plaines. Il sait se faire petit en acceptant de se transporter dans les transports publics adaptés et d’utilité d’intérêt général parce que entièrement non polluant. Alors sans plus hésiter, dés aujourd’hui venez l’essayer à la gare du Sentier, faites le tour de La Vallée pour une journée inouïe, et vantez la manne du vélo électrique et ses nombreux bienfaits pour les petits et les grands!

M. Thuillier-Charmet

«Rien n’est plus brillant que le réfléchi qui valorise.»

