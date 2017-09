Courrier des lecteurs – Lysistrata, jâ€™aime!

Courrier des lecteurs – Lysistrata, j’aime!

«Il suffit de passer au Pont et c’est tout de suite l’Aventure!

Grâce à cet Aristo-fun fripon, découvrons de l’homme la nature!

On n’a plus rien à se cacher, femmes militez comme bon vous semble!

En faisant la guerre aux guerriers, vous imposerez la Paix ensemble!

Il suffit simplement de dire NON!

L’abstinence a parfois du bon…»

* * *

Dans un décor original, la plus grande salle du Grand Hôtel aménagée en théâtre pouvant accueillir 200 bienheureuses et bienheureux, à l’image de leur superbe affiche, LE CLÉDAR ressuscite une pièce de théâtre écrite il y a plus de 2400 ans contant l’incroyable et courageux combat de femmes bien décidées à mettre fin à la guerre fratricide que se livrent leurs hommes, Spartiates et Athéniens, et ce à l’aide d’un stratagème aussi surprenant que redoutable: traiter le mâle à la racine…

Pour en savoir plus, courez «vous faire voir chez les Grecques»: elles vous offriront un spectacle original, bien enlevé et diablement tonifiant…

BRAVO et MERCI au CLÉDAR qui ose abattre toutes les barrières pour son trentième anniversaire!

Frank Paillard, les Charbonnières

