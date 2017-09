Message de la semaine

18 ans

C’est le temps que nous avons passé en famille à La Vallée. Ça a été un grand privilège.

Ce message est l’occasion de vous remercier pour toutes les rencontres et les échanges que nous avons eus, le soin que vous avez pris de nos enfants et la confiance que vous nous avez fait. Merci pour la complicité, les rires, les sorties et le sport partagés.

Il y a bien sûr aussi eu les fois où comme pasteur je n’ai pas su écouter et comprendre, les situations où je ne me suis pas mis à votre place et où je n’ai pas bien réagi. Pour cela je vous demande simplement pardon. Et je souhaite que cela ne reste pas une ombre entre nous.

Je prie que les uns et les autres, nous trouvions le chemin de Dieu pour avoir foi en lui et de notre prochain pour l’aimer.

Avec nos salutations très amicales, Luc Badoux au nom de toute la famille

PS C’est avec joie que nous vous verrons si vous êtes disponibles pour le culte d’adieu que nous vivrons le 27 août à 10h au Sentier et le repas qui suivra à la cantine au Solliat

