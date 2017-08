Il a 46 ans un cyclone dÃ©vastait La VallÃ©e de Joux

Il a 46 ans un cyclone dévastait La Vallée de Joux

RÉMINISCENCES – Beaucoup s’en souviennent «comme si c’était hier». Le 26 août 1971, une tempête d’une violence exceptionnelle (de force 4 -150 km/h- selon les météorologues) s’abattait entre Le Brassus et Le Creux d’Envy, faisant 6 blessés dont 2 grièvement. Un bilan plus important que celui du 19 août 1890, qui laissa un souvenir profond dans les mémoires pendant des dizaines d’années.

Une journée d’été «comme les autres»

Rien ne laissait présager une telle catastrophe ce jeudi 26 août 1971. La journée avait commencé comme toutes les autres, malgré la brume automnale baignant La Vallée et un vent assez vif, habituel à notre altitude. Chacun vaquait à ses occupations quand, vers 15h, le vent se met à tourner en rafales. «Un déferlement s’est engouffré par l’ouverture sur le Bois-d’Amont. Soufflant quelques toits et un hangar au Bas-du-Chenit en passant, il s’est rué dans l’axe de l’Orbe, sur le Crêt des Lecoultre et sur Tribillet» lit-on dans la FAVJ de l’époque.

15h22

Un habitant, M. Wenger raconte «Surpris par la violence soudaine de la tempête, j’ai tenté de maintenir fermée ma porte d’entrée, tandis qu’à l’étage ma femme se précipitait pour enlever prises de radio et TV. Après, je ne sais plus très bien ce qui s’est passé, je me suis retrouvé plusieurs mètres en arrière, tandis qu’en haut, ma femme était étendue, recouverte de débris de verre et de bois. Ma pendule s’est arrêtée à 15h22.» M. Aubert, agriculteur, était occupé dans sa remise quand il voit ses vaches «bousculées en catastrophe à travers la route, comme poussées par une force surnaturelle. Le ciel était rempli de fragments de poutres. Quand j’ai vu passer des bottes de paille j’ai compris que ma maison n’avait plus de toit» confie-t-il à M. Daniel Capt, journaliste de la FAVJ. Un peu plus loin, une voiture 2CV arrêtée au stop s’est envolée pour se retrouver dans un champ, 70 mètres plus loin. Des bâtiments sont scalpés, des arbres jetés en vrac, des fenêtres enfoncées, des murs et des galandages sont soufflés. En quelques secondes, une centaine de maisons sont touchées, 290 personnes sont sinistrées, 32 ménages délogés et plus de 550 hectares de forêt sont détruits, sans parler des pertes du côté des animaux. A 15h30, le paysage d’une partie de La Vallée est transformé. La pluie s’est mise à tomber sans discontinuer jusqu’au vendredi soir «inondant du haut en bas les bâtiments privés de toiture».

Mobilisation communale

Un PC est installé à l’Hôtel de Ville du Sentier fonctionnant en permanence 4 jours durant, sous la direction de M. J. Turban, syndic de l’époque. On peut lire dans la FAVJ que le bataillon de sapeurs-pompiers du Chenit «s’est immédiatement attelé à une tâche qui devait prendre des proportions totalement inusitées chez nous. Dans une région privée de lumière, dans le chaos de débris, et sous les trombes d’eau, il a fallu reconstituer des couvertures provisoires aux maisons, au moyen de bâches, réquisitionnées d’urgence en provenance de la Suisse entière.» La SEVJ n’a pas été en reste, décrite comme «une pièce maîtresse dans le dispositif d’urgence de la commune»: «les lignes électriques avaient cessé d’exister. Elles tenaient plus du peloton de ficelle emmêlé par un chat que d’un organe de transmission. Les poteaux rasés, dont quelques-uns se baladaient encore au hasard des fils restant, avaient pour seule fonction d’apporter une note drôle dans un paysage lunaire. Le seul fait de noter que la lumière et le téléphone aient été rétablis dès la nuit de jeudi à vendredi dans plusieurs secteurs illustre l’intervention de la SEVJ.»

La trajectoire

Le Bulletin de la Société vaudoise des Sciences naturelles N° 337 décrit:

Selon les renseignements recueillis, la tornade s’est formée au-dessus du Grand Risoux, en territoire français déjà; mais on a signalé des dégâts aux forêts dans la région de Morez (Ain) où se trouve peut-être le lieu de naissance du tourbillon. Celui-ci a passé sur Le Brassus au voisinage de l’Orbe, puis a gagné le coteau dominant L’Orient; il a longé ensuite le flanc occidental du Mont Tendre où sa trace est discontinue, a dévasté la forêt à proximité immédiate du col du Mollendruz (versant SE), longé la Côte de Mont-la- Ville et celle de La Praz et, après avoir donné un dernier assaut dans le creux d’Envy, s’est évanoui ou du moins n’a plus laissé de trace de son passage. C’est donc sur 35 km environ que l’on peut suivre le météore, sur un parcours très légèrement incurvé et orienté sensiblement WSW-ENE; la largeur de la piste ravagée par le vent est de l’ordre de 200 à 400 m. Le diamètre du tourbillon même devait être plus grand. Il est très remarquable que cette trajectoire soit pratiquement la même que celle de la tornade du 19 août 1890, décrite par Louis Gauthier. A cette date, le tourbillon s’était formé dans l’Ain, dans la région d’Oyonnax, avait passé sur Saint-Claude, puis avait pénétré en Suisse au Bois d’Amont pour se dissiper à Croy et Romainmôtier; il avait été notablement plus violent que celui de 1971.

Ce cyclone fut relaté par de nombreux articles parus dans la FAVJ. Son directeur d’alors, M. Roland Dupuis, eut la bonne idée de les rassembler en un tiré à part constituant une brochure très caractéristique avec sa couverture orange. A télécharger en vous rendant sur http://histoirevalleedejoux.ch/articles/1971_le_cyclone_du_26_aout_1971

Carmen Mora / Photos M. D’Alessandro Carmelo

Sources: FAVJ d’août et septembre 1971 et Bulletin de la Société vaudoise des Sciences naturelles N° 337

