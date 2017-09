Au bord du lac: Des Cairns (ou kerns) majestueux

En vous promenant au bord du lac en direction de la Pointe de sable, vous passerez devant une étrange «cathédrale» de cairns érigés sur la plage. C’est une oeuvre de M. Daniel Dunkel, un artiste hors du commun. Nous lui avons demandé de nous expliquer sa passion et le pourquoi du choix de La Vallée et sa biographie (phb):

Je suis né à Vevey le 4 juin 1964, mon enfance s’est déroulée à Montreux avec mes parents, mon frère jumeau Bernard et ma soeur aînée Michèle. Je perds ma maman à l’âge de 7 ans. A l’adolescence, j’entreprends un apprentissage de mécanicien-électronicien à l’école des métiers de Lausanne. Je travaille quelques années à Lausanne et je pars à 22 ans pour Zürich apprendre la langue toujours dans mon métier. En 1994, je m’installe à Lausanne, et bifurque vers l’informatique.

Je suis célibataire, et c’est à 38 ans que la passion des cairns commence. C’est au lac de Joux, que débute cette activité. Actuellement, je pratique encore le wushu kung-fu, le taï-chi et le yoga. Il y a deux ans, je me suis formé au montage de murs et spirales aromatiques en pierres sèches avec un muretier professionnel, M. Eric Vaucher, qui est devenu un ami. La réalisation d’ouvrage en pierres sèches est très intéressante et bien différente de la réalisation de cairns artistiques.

C’est en observant des petits cairns érigés au bord du lac de Joux, en 2002, que l’idée me vint de faire pareil. J’eus tout de suite du plaisir et quelques facilités à créer ces oeuvres éphémères. Depuis ma technique a évolué, et la hauteur de certains approchent les deux mètres. J’oeuvre dans la région au bord des lacs et dans les rivières. L’année passée, en 2016, je suis allé avec mon frère jumeau Bernard, qui pratique aussi cette activité moins intensément que moi, au Valle Maggia au Tessin. Les pierres sont extraordinaires. Il m’arrive aussi quelques fois, d’être sollicité, pour animer des manifestations et des fêtes. Je transmets aussi ma technique en donnant des cours. La plupart des gens sont émerveillés, fascinés et admiratifs devant ces équilibres spectaculaires Dans l’histoire, toutes les civilisations ont empilé des pierres pour diverses raisons: indiquer un chemin, un danger, des pierres tombales ou des significations spirituelles etc…

L’activité que je pratique fait partie du land art, et ces créations naturelles se nomment cairns. Après 15 ans d’activité dans cette discipline, à 53 ans, c’est toujours pour moi un réel bonheur que d’enrichir visuellement un lieu. Et pour cela, le lac de Joux est magique, et ses habitants très sympathiques et accueillants.

Pour infos: dan2000@sunrise.ch

Daniel Dunkel

