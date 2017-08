Les quatuors Ã  cordes de lâ€™aube du 19e siÃ¨cle Ã  lâ€™honneur

Les quatuors à cordes de l’aube du 19e siècle à l’honneur

La saison 2017-2018 des Rencontres culturelles de la Vallée de Joux s’est ouverte par un magnifique concert du casalQuartett Zürich. Au programme, trois quatuors pour cordes ayant comme point commun d’avoir été composés en 1799. Une belle surprise musicale.

Haydn, Gyrowetz et Beethoven ont tous les trois composé un quatuor à cordes en 1799. Pour Hayden, déjà âgé mais au sommet de son art, il s’agit de son Opus 77/1 en sol majeur, que l’histoire retiendra comme l’une de ses plus belles oeuvres. Pour le tchèque Gyrowetz, aujourd’hui presque inconnu, un quatuor en ré majeur de belle facture, pourtant encore jamais enregistré. Et pour Beethoven, l’Opus 18/1 en fa majeur, révolutionnaire pour l’époque.

Dimanche dernier, au temple du Brassus, ces trois oeuvres ont été interprétées l’une après l’autre par le casalQuartett Zürich, rejoint depuis 2013 par Felix Froschhammer, violoniste connu du public des Rencontres culturelles. Avec plus de 1400 concerts à son actif, ainsi que plusieurs CD récompensés par des prix, le casalQuartett a été plus qu’à la hauteur des oeuvres au programme. Ajoutant la précision -germanique, dirions-nous- d’une interprétation virtuose à l’excellence d’un jeu aux dialogues léchés, la formation zürichoise a tenu en haleine le public, malheureusement un peu clairsemé, en raison d’une météo encore très estivale, au-dehors.

Néanmoins, les rencontres culturelles ont démarré la nouvelle saison de leur activité par un très beau premier rendez-vous.

Rébecca Reymond

