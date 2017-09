Décès: Monsieur André LOOTEN

FSG LE LIEU a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André LOOTEN

Papa de Pierre Looten, membre, beau-papa de Marit, membre d’Honneur et grand-papa d’Audrey, Alexandre et Erik, membres actifs de notre société. Nous leur adressons, ainsi qu’à leur famille, notre vive sympathie et toute notre amitié.

