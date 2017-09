RÃ©sultats des tirs de la fÃªte des Â«Abbayes rÃ©unies du Chenit â€“ 1661Â»

Résultats des tirs de la fête des «Abbayes réunies du Chenit – 1661»

Samedi 2 septembre passé s’est déroulée notre fête des abbayes au stand de tir du Lieu. Trente et un tireurs, dont sept dames, ont participé à ce concours.

Résultats à la cible «Société» à 100 points:

Au coup centré:

Gilles Bioley, roi du tir avec un 100 appuyé d’un 99; Marylaure Srina, vice-reine avec un 98.

Addition des 8 coups:

Dominique Bonny, roi avec 693 points; Marc-Antoine Loutan, vice-roi avec 688 points.

Coupe des «Abbayes»: tir de 3 coups par élimination directe avec une arme attribuée. 3 dames se sont qualifiées jusqu’aux demi-finales; remarquable résultat!

Pierre-André Meylan a gagné de haute lutte ce trophée contre Mary-laure Srina.

Cible «Bonheur», tir aux meilleures des 3 passes de 3 coups:

1er Dominique Bonny avec 792 points,

2e Jean-Sébastien Rochat avec 787 points et 3e Jean-Philippe Rochat avec 766 points.

Bravo à tous ces sportifs pour ces magnifiques résultats.

Lors de l’Assemblée générale qui a suivi à l’Hôtel de la Poste de L’Orient, Jean-François Rochat, abbé-président, a accueilli neuf nouveaux membres, dont une jeune fille de 15 ans et demi et deux jeunes hommes de 16 et 17 ans qui ont participé à leur premier tir. La relève est assurée!

La soirée s’est terminée par un copieux banquet en musique.

Comité des «Abbayes réunies du Chenit – 1661»

