Course de caisses Ã  savon sur une pente bien mouillÃ©e!

Course de caisses à savon sur une pente bien mouillée!

LES BIOUX – C’est sous une pluie battante qu’a eu lieu la quatorzième édition de la course de caisses à savon de la Vallée de Joux. La météo n’a pas arrêté la courageuse trentaine de participants de 4 à 14 ans de dévaler la pente des Tâches aux Bioux, pour le plus grand plaisir des spectateurs qui ont eu le courage de braver la pluie.

Tout le monde sait maintenant qu’une caisse à savon est un véhicule sans moteur qui ne se déplace que par la seule force de la pesanteur. Elle est composée de bois ou de métal, de roues, d’un volant et de freins, et surtout customisée à la guise des conducteurs. Ceux-ci sont ici des enfants, parfois accompagnés par leurs parents, mais beaucoup d’adultes aimeraient, ne serait-ce qu’une fois, se mettre à la place de leurs bambins «juste pour voir», ici aux Bioux. Parce qu’ailleurs c’est une autre histoire…

Née dans les années 30 aux Etats-Unis, cette compétition est apparue en Europe à la fin de la deuxième guerre mondiale. Depuis 1983 il existe même des Championnats d’Europe de Caisse à savon, chaque année dans un pays différent. Cette année, il a eu lieu à Viu, en Italie et le prochain aura lieu en Belgique, à On. Les derniers en Suisse se déroulaient en 2013. Les courses de caisses à savon, au vu de leur développement, ont pris le nom de Speeddown d’où est née la nouvelle dénomination FISD (Fédération Internationale de Speeddown). La FISD est représentée par 8 pays membres (dont la Suisse) qui regroupent environ 500 licenciés, qui courent dans l’une ou l’autre des 9 catégories officielles.

Point de Fédération officielle dans notre Vallée, l’événement se veut familial et convivial. Malgré la pluie, trop souvent généreuse ce samedi, l’organisateur n’a pas voulu annuler la manifestation «Tant qu’Irma (l’ouragan, ndlr) ne pointe pas le bout de son nez, on maintient!» confie Philippe Rochat. «Et puis, je me suis donné beaucoup de mal pour peindre ces jolis pneus en rouge et blanc!». Avec moitié moins de participants cette année, la fête a quand même été réussie, la course écourtée pour ne pas finir trempés jusqu’à l’os!

Résultats (3 premiers uniquement dans chaque catégorie)

Trottinette 7-10 ans

1 Kevin Dupuis

2 Mattéo Noisi

3 Joy Bernier

Trottinette 11-14 ans

1 Louis Franchini

2 Hugo Scoyer

3 Mathias Jauser

Caisse à savon 3-6 ans

1 Antonin Masson

2 Isaac Autissier

3 Liam Doudin

Caisse à savon 7-8 ans

1 Nolan Derunthéry

2 Clément Masson

3 Zacchary Penseyres

Caisse à savon 9-14 ans

1 Arno Rochat

2 Gilles Bifrare

3 Timothé Rudig

Parents/enfants

1 Manoé Bifrare

2 Tao Mouquin

3 Maya Mouquin

Tous les engins

1 Kévin Dupuis

2 Raphaël Waser

3 Hugo Scoyer

Carmen Mora

Remerciements

Fid One fiduciaire, Manufacture Audemars Piguet SA, Menuiserie Etienne Berney SA, Stucki Ferblanterie, Village des Bioux. Alcors construction et Cie SA, Bâloise assurance, Banque Raiffeisen, Bank Now, Berner SA, Blancpain SA, BM Emploi, Bonny Christophe électroménager, Cabras maçonnerie, Carlin SA, Cembra Money Bank, Centre sportif de la Vallée de Joux, Commune de L’Abbaye, Confort Lit, Crédit Mutuel de la Vallée SA, Hostellerie de la Baie du Lac, Max Studer Intérim, Motorex SA, Garage Peter Sàrl, Piccinin décolletage, Rado Pneus, Samaritains de la Vallée de Joux, Sandwicherie Chez Raphaël, Selim Fastfood Kebab, Ski Club des Bioux, Stalder Immobilier, Technomag SA, Touring Club Suisse, VFM Conseils, M. Bertrand Mouquin, M. Michel Chevalier, M. Kim Berney, M. Julien Hermenjat. Tout le quartier des Tâches 8 aux Bioux et tous les bénévoles.

Jeudi 14 septembre 2017 - Articles, General.