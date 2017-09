CommuniquÃ© de presse – Venez Ã  la rencontre des entreprises bois de lâ€™Ouest vaudois

Communiqué de presse – Venez à la rencontre des entreprises bois de l’Ouest vaudois

A l’occasion des journées du bois suisse, venez vous plonger dans l’univers fascinant de sa transformation. De la forêt jusqu’au produit fini, huit sites vous ouvrent leurs portes dans l’Ouest vaudois le samedi 16 septembre prochain.

Quelles sont les étapes de transformation pour passer d’un arbre à un skateboard, une fenêtre, une villa, ou même à un immeuble? Toutes ces questions, et bien d’autres encore, trouveront réponse à l’occasion des journées du bois suisse organisées dans le cadre de la campagne woodvetia de l’Office fédéral de l’environnement. Dans tout le pays, des entreprises ouvriront leurs portes aux écoles, vendredi 15 et au grand public samedi 16 septembre pour faire découvrir le parcours de nos arbres, de la forêt jusqu’au produit fini.

Dans l’Ouest vaudois pas moins de huit sites seront ouverts au public. Les acteurs de la filière du bois suisse illustreront à quel point cette ressource naturelle et polyvalente est liée au territoire, aux métiers et aux constructions de la région. Des démonstrations, des activités familiales, des bricolages pour enfants seront proposés aux visiteurs et des bus navettes permettront de se déplacer d’une entreprise à l’autre au Brassus ainsi qu’entre les sites de la région nyonnaise. Il sera également possible de se restaurer sur la plupart des sites.

Programme Journées du bois suisse

Vallée de Joux

Samedi 16 septembre 2017, de 9h à 16h

L’Ouest vaudois se caractérise par une importante couverture forestière.

• A quoi servent nos forêts?

• Quelle utilisation peut-on faire de notre bois?

• Quelles sont les étapes de transformation nécessaires pour passer de l’arbre à un immeuble ou un skateboard?

Afin de répondre à ces questions, et beaucoup d’autres encore, les acteurs de la filière du bois de la Vallée de Joux vous ouvrent leurs portes. Une occasion unique de découvrir le parcours de nos arbres jusqu’au produit fini, les métiers liés au bois et la polyvalence de ce noble matériau à la lumière de démonstrations concrètes et d’activités ludiques.

Quatre sites se dévoilent au grand public:

• Centre d’exploitation des forêts cantonales et gardes forestiers, Tribillet 33, Le Brassus (rôles de la forêt, exploitation forestière, démonstration de scie mobile, démonstration de fabrication de tavillons, bricolage pour enfants, possibilité de se restaurer)

• Etienne Berney SA, Route de France 90, Le Brassus (circuit de visite dans l’entreprise de charpente-menuiserie-couverture, démonstration de taille de charpente, animation et jeux pour familles, petite restauration)

• Brassusbois SA, Route du Risoud 2b, Le Brassus (Chauffage à distance)

• LGS Swiss skateboard company, Route du Risoud 23, Le Brassus (à 9h, 11h, 13h et 15h: visite guidée des différentes étapes de fabrication d’un skateboard)

Transports:

• Gare du Brassus: Bus navettes entre les quatre sites

• Parking à proximité des sites

Programmes détaillés sous www.woodvetia.ch/ouest-vaudois

Promotion de la filière bois de l’Ouest vaudois

Jeudi 14 septembre 2017 - Articles, General.