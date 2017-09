Groupe VallÃ©e de Joux – Vaulion: Course de lâ€™association des paysannes vaudoises

Groupe Vallée de Joux – Vaulion: Course de l’association des paysannes vaudoises

Le 25 août 2017, c’est au lever du jour que nous nous sommes retrouvées 36 dames au départ de la course. Destination Fribourg; quel bon choix!

Sur le parcours, nous nous arrêtons à l’Institut Agricole de l’Etat de Fribourg à Grangeneuve pour prendre un petit déjeuner avec, sans oublier, cuchaule et moutarde de Bénichon avant de visiter le site très bien fleuri où quelque 1200 élèves suivent leur formation.

Nous arrivons ensuite à Fribourg où un petit «City train» nous attend pour un magnifique tour de ville. Nous voyons ainsi la cathédrale St-Nicolas, le long pont de la Poya, le quartier des tanneurs et faisons un arrêt à la chapelle de Lorette.

S’ensuit une visite du musée de «la machine à coudre et des objets insolites». A cet endroit, se trouvent plus de 250 machines à coudre qui, jusqu’en 1880, étaient réservées aux personnes fortunées. Nous admirons encore des aspirateurs mécaniques, des machines à laver le linge dont une, à l’époque, était actionnée par un cheval, des fers à repasser le linge à gaz ou à charbon et quelque 2000 objets insolites, le tout très bien présenté.

En début d’après-midi, accompagnées d’une guide, nous partons à pied visiter la cathédrale St-Nicolas et le quartier du Bourg. En passant, nous nous désaltérons à la fontaine St-Georges avant de poursuivre notre chemin jusqu’au départ du célèbre funiculaire fonctionnant avec les eaux usées de la ville.

La fin de l’après-midi étant libre jusqu’à 18 heures, chaque personne a pu visiter d’autres musées, faire du shopping ou déguster une glace avant de reprendre le car pour le retour au Sentier.

Cette belle journée ensoleillée s’est terminée au restaurant du Centre Sportif de la Vallée de Joux par un bon repas au terme duquel les participantes ont regagné leurs foyers.

Bravo et un grand merci à notre organisatrice, Jacqueline, à notre chauffeur et au comité pour cette belle course, chaleureuse et instructive.

Sylvette et Liliane

Jeudi 14 septembre 2017 - Articles, General.