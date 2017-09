CommuniquÃ© RCVJ – Concert Â«la flÃ»te traversiÃ¨re romantiqueÂ»

Communiqué RCVJ – Concert «la flûte traversière romantique»

Eglise du Lieu, dimanche 24 septembre à 17h

Le concert de septembre des Rencontres culturelles mettra à l’honneur la flûte traversière dans un beau programme romantique donné par deux artistes renommés d’origine italienne qui mènent chacun une intense carrière musicale en Europe.

Le brillant flûtiste Guy Raffalli présentera des sonates de Schubert et Reinecke pour flûte et piano sur une belle flûte en bois, ce que l’on voit plutôt rarement chez les musiciens hors musique baroque. Si elle a moins de brillance que la flûte moderne en métal, la flûte en bois bénéficie d’une profondeur et d’une rondeur de sonorité plus intense.

En intermède, le pianiste renommé Adalberto Maris Riva interprétera une sonate pour piano de Carl Maria von Weber, grand compositeur romantique allemand connu essentiellement par son opéra «Der Freischütz», par ses nombreuses oeuvres pour piano et particulièrement celles pour la clarinette.

Un événement musical à réserver pour votre dimanche 24 septembre 2017 à 17 heures à l’Eglise du Lieu.

Informations complètes et programme détaillé sur le site internet des Rencontres Culturelles de la Vallée de Joux (http://www.rcvj.ch/).

Durée du concert: 1h15, entrée libre, collecte recommandée.

