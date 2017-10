JournÃ©e portes ouvertes Ã  Astroval: la tÃªte dans les Ã©toiles

Journée portes ouvertes à Astroval: la tête dans les étoiles

LE SOLLIAT – Beaucoup d’entre nous aiment regarder un beau ciel étoilé par une nuit dépourvue de nuages. Voulant profiter de la journée portes ouvertes, un certain nombre d’amateurs se sont déplacés à l’observatoire du Solliat. Manque de chance, ce samedi 16 septembre, la météo capricieuse nous a contraints à nous contenter de la théorie, qui, ma foi, se révéla néanmoins fort intéressante!

On commence donc par la visite de la cabane, où sont données des explications basiques sur notre système solaire, la galaxie de la voie lactée (la nôtre) et celles avoisinantes, pas si proches que ça! On apprend qu’ils ont des appareils qui permettent l’observation du soleil, on se réjouit de pouvoir en profiter… par beau temps uniquement.

A l’heure où nous sommes arrivés, c’est Jocelyn Tissot, membre d’Astroval, qui se faisait un plaisir de répondre à nos questions. Ce passionné a tellement l’astronomie dans la peau, qu’il s’est mis en tête de peindre à son domicile une représentation (à échelle réduite, très réduite) de notre système solaire. Quand on sait que notre soleil peut contenir 109 fois notre terre, pour que celle-ci soit visible, il faut que son soleil fasse plus de 14 mètres de hauteur! Si l’échelle est respectée, Neptune et Pluton vont se retrouver dans le jardin… de son voisin! Quand le projet sera terminé, ce sera un régal à la fois pour les enfants et les plus grands!

Direction l’observatoire, afin de voir LE télescope de plus près. Maxime Spano, seul employé d’Astroval, s’y trouve, jonglant entre les groupes d’amateurs pressés de se trouver au plus près des étoiles. Manque de bol, on ne peut l’utiliser que la nuit et par temps sec. On apprend qu’il contient un miroir incurvé bien épais de 61 centimètres de diamètre. «En astronomie, on veut des télescopes les plus gros possibles, pour récupérer la lumière plus facilement» nous informe Maxime Spano. Les habitants de l’île de La Palma aux Canaries ont la chance d’avoir le plus gros télescope existant à l’heure actuelle au monde: son miroir a un diamètre de 10 mètres! Le matériel électronique contenu sous la coupole de l’observatoire empêche celle-ci de s’ouvrir car la météo est à la pluie. Ce sera pour la prochaine fois! «Ça se passe plutôt bien, confie Maxime Spano, la météo n’aide pas trop, alors il y a plus de théorie que de pratique au menu».

Carmen Mora

