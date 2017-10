21e FÃªte du Vacherin Mont-dâ€™Or AOP: Sous le soleil exactement!

21e Fête du Vacherin Mont-d’Or AOP: Sous le soleil exactement!

N’en déplaise à Mme Brigitte Bardot, Les Charbonnières étaient plongées sous un beau soleil pour célébrer comme il se doit la 21e Fête du Vacherin Mont-d’Or AOP. Une première journée d’automne qui a su faire oublier les dernières, soi-disant d’été, bref, une météo parfaite pour profiter au maximum de tout ce qu’il y avait à faire et à manger dans la capitale du Vacherin Mont d’Or.

Parce que le programme de la journée s’annonçait chargé, il était recommandé d’arriver tôt aux Charbonnières ce samedi 23 septembre. Que ce soit la première ou la vingtième fois que l’on vienne, assister à la désalpe reste quand même le «clou» de la journée. Toutes ces vaches joliment parées, descendant la rue au pas de course paraissant pressées d’arriver, un peu intimidées par tant de monde et certainement tentant d’échapper à tous ces objectifs braqués sur elles: aujourd’hui, comme tous les ans, ce sont elles les stars. Elles ont dû faire face à leur concurrent direct, celui qui est dignement fêté: le Vacherin Mont-d’Or AOP. Le public ne s’est pas fait prier pour déguster le millésime 2017: il était dans toutes les bouches! On pouvait également goûter les spécialités culinaires du terroir, se promener en diligence d’époque et découvrir des métiers anciens tels que confectionneur de boîtes à fromage en sapin ou leveur de sangles, ces fines tranches d’écorce qui permettent à la fois d’affiner et de contenir le vacherin Mont-d’Or. Les plus jeunes ont pu faire un tour à cheval. La fanfare de Mouthe interprétait des classiques du Rock entre les prestations des sonneurs de toupins des Charbonnières, les cors des Alpes accompagnés du lanceur de drapeau (vidéo), les fouets de la famille Künzli et les descentes de chèvres, d’ânes et de nos copines les vaches.

On s’envoie en l’air?

Avant d’aller écouter la Chorale du Brassus, on profite de la présence d’Air-Glaciers et de son hélicoptère, qui permettait de découvrir la Vallée de Joux depuis les airs. Bien qu’ayant déjà vu celle-ci par l’intermédiaire de magnifiques images prises par des drones, nous avions là une occasion en or d’aller voir par nous-mêmes, et par un soleil généreux qui plus est. Six minutes de pur bonheur après une longue attente, tant les téméraires étaient nombreux, (à voir en vidéo). Une dame au coeur pas si bien accroché a souffert de quelques étourdissements à l’arrivée, n’ayant pas supporté la conduite sportive du pilote, qui a pourtant régalé l’immense majorité des baptisés du jour. Un peu trop de vacherin dans l’estomac peut-être? Air-Glaciers reviendra à La Vallée en octobre, «pour des affaires sérieuses cette fois-ci»: transporter du matériel pour les travaux d’aménagement de la Sagne du Sentier.

A 17h, direction le temple des Charbonnières afin d’écouter le concert des 40 membres de la Chorale du Brassus dirigés par Stanislava Nankova. Chants grégoriens, messes et motets de la Renaissance, grands choeurs romantiques, partitions contemporaines, musiques populaires d’ici ou d’ailleurs: un concert exceptionnel!

C’est avec le ventre repu, la tête encore dans les airs, les oreilles et l’âme reposées et des vacherins plein les cornets que s’achève cette belle journée aux Charbonnières. Les touristes non-francophones sont unanimes «it was fantastic!» repartant avec des cartes mémoires pleines à craquer de photos de nos belles vaches combières. Une 21e édition de la Fête du Vacherin parfaitement réussie.

Carmen Mora

