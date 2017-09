CommuniquÃ© – Interentreprises dâ€™aviron 2017

Communiqué – Interentreprises d’aviron 2017

Le 2 septembre 2017 s’est déroulée l’interentreprises d’aviron sur le lac de Joux. Cette manifestation qui est organisée par le club d’aviron de la Vallée de Joux a eu lieu pour la 3e fois. 8 entreprises ont pris place sur la ligne de départ. Malgré un temps incertain, nous avons passé entre les gouttes et ainsi pu vivre sur le lac des moments conviviaux et forts en émotions.

Les courses ont été disputées sur des bateaux de 8 rameurs en pointe (1 rame par participant) ce qui permet d’obtenir de la vitesse et de la puissance.

Le parcours d’environ 500 mètres, a été un terrain de jeu acharné où les équipages de diverses entreprises se sont mesurés avec courage, énergie et bonne humeur. En plus des entraînements et régates sur l’eau, nous avons offert aux participants différentes découvertes de ce sport. Pour ce faire, des initiations en turbo-skiff // embarcation qui ressemble à un canoé mais avec le mouvement de l’aviron // ainsi que des courses à l’ergomètre // entraînement de l’aviron sur la terre // ont rythmé cette journée.

Nous tenons à remercier les bénévoles pour leur enthousiasme et l’énergie mise dans l’organisation et la réalisation de cette journée, ainsi que les entreprises qui ont pris part aux différentes activités.

Nous prévoyons de reconduire en 2018 cette très belle aventure et nous serions ravis de vous y revoir!

Résultats

