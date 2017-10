HOCKEY 1re LIGUE – 4-3: un premier score prometteur!

Samedi dernier, pour son premier match de la saison, l’équipe de 1re ligue combière a affronté à domicile les joueurs yverdonnois. Après quelques réglages lors des deux premiers tiers temps, l’équipe de la Vallée de Joux, dans sa nouvelle composition, a relevé le niveau de son jeu pour s’imposer au score, par 4-3.

Une belle victoire!

Sur le papier, Yverdon, fait partie des «petits» du championnat de 1re ligue. Tout juste remonté de 2e ligue, tout comme Meyrin, le club de la cité des bains semblait facile à battre pour les loups du HCVJ. Effectivement, dès le coup de sifflet, La Vallée marque rapidement deux buts. Malheureusement, en infériorité numérique, le club combier se fait remonter à 2-2 juste avant la première pause.

Un jeu imprécis et des erreurs de contrôles marquent le second tiers. Malgré de nombreuses contre-attaques, le HCVJ ne parvient pas à marquer le moindre but. Il est vrai que des deux côtés, les gardiens parent de nombreux tirs cadrés sans se laisser déconcentrer.

Un troisième tiers relevé

C’est lors du 3e tiers que le HCVJ prend véritablement le large. Sa vitesse et son intelligence de jeu font mouche. Bossard marque le 3 puis le 4-2. Le public peine à rester assis, rêve de voir le score en faveur des loups s’emballer: mais même à 5 contre 3, les joueurs de Béat Kindler ne parviennent plus à envoyer le puck dans les filets adverses. A moins de 4 minutes du terme de la rencontre, l’Yverdonnois Paillat ramène même le score à 4-3, relançant le match. Après avoir tout tenté, et même demandé un temps mort à 26 secondes de la fin de la rencontre, Yverdon s’incline. Au coup de sifflet final, le public combier applaudit longuement son équipe, soulagée de repartir avec les 3 points!

«Il n’y a pas de petites équipes!»

Béat Kindler, entraîneur de la première équipe combière, affichait sa satisfaction de débuter la saison par une victoire, qui permet aussi à ses joueurs de gagner en confiance avant les prochaines échéances. «Nous avons cinq nouveaux joueurs, qui, eux n’ont jamais joué en 1re ligue, nous devons nous régler, nous habituer à cette nouvelle composition d’équipe et jouer avec les tripes afin de gagner les prochains matchs, qui auront lieu contre des adversaires de poids!»

Rébecca Reymond

Le score

HC Vallée de Joux – HC Yverdon-les-Bains: 4 – 3 (2-2 0-0 2-1)

Jeudi 5 octobre 2017 - Articles, General.