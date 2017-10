NÃ© pour lire: les livres Ã  la portÃ©e des plus jeunes

Né pour lire: les livres à la portée des plus jeunes

LE SENTIER – La première édition de «Né pour lire» de l’année scolaire a eu lieu mercredi 27 septembre dernier à la Médiathèque du Sentier. Une initiative à l’échelle nationale pour sensibiliser les parents à l’importance de dialoguer avec leurs jeunes enfants, de leur raconter des histoires et de découvrir les livres avec eux.

Chaque année, plus de 80’000 enfants naissent en Suisse, dont plus de 20’000 en Suisse romande. Leurs premières années sont déterminantes: pour acquérir progressivement le langage, les bébés ont besoin qu’on leur parle et qu’on les écoute. A l’initiative de la fondation Bibliomedia Suisse et l’Institut suisse de Jeunesse et Média ISJM, jusqu’en 2014 «Né pour lire» offre un coffret de livres à chaque nouveau-né de Suisse dans chaque maternité, il est maintenant disponible dans toutes les bibliothèques publiques. (Nouveaux parents, si vous ne l’avez pas encore, vous pouvez aller le chercher à la Médiathèque du Sentier). Le projet favorise également la mise sur pied de rencontres ludiques et informelles autour des livres pour les parents et les jeunes enfants, s’inspirant de nombreuses actions menées avec succès dans d’autres pays.

Et c’est dans ce cadre qu’une poignée de jeunes enfants sont venus à la médiathèque dans la matinée du mercredi 27 septembre où une animatrice spécialement formée pour animer de rencontres avec les tout-petits et leur famille leur a fait découvrir ce que ce lieu de savoir avait à leur offrir. Pari gagné, les enfants ont de suite accroché, se précipitant sur les livres proposés. «C’est un moment où la médiathèque est ouverte aux enfants non-scolarisés, une occasion d’ouvrir au public le matin. Les enfants peuvent découvrir la variété de livres que nous avons, et si on peut leur donner goût à l’objet livre, on aura réussi.» confie Léa Cloux, responsable de la Médiathèque. A l’été 2015, plus de 80 bibliothèques de Suisse romande organisent régulièrement des accueils de famille. A la Vallée de Joux, ce sera un mercredi par mois, l’entrée est libre et gratuite.

Tous les renseignements sont disponibles sur: www.mediathequelavallee.ch/ne-pour-lire.

Carmen Mora

