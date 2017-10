FSG / Le Lieu

Challenge 2017

Le samedi 7 octobre a eu lieu le traditionnel Challenge de la FSG Le Lieu. Cette compétition a regroupé cette année plus de

90 gymnastes enfants et adultes.

La journée a commencé tôt le matin avec le concours de 13 adultes qui se sont affrontés dans des épreuves tels qu’un gymkhana, du VTT, d’une course de corde à sauter et d’un parcours d’agilité. Pour le concours artistique, l’engin choisi était le sol. Le tournoi s’est déroulé dans une super ambiance!

Au niveau des résultats, Jonathan Rochat remporte le challenge général et Quentin Bonny le challenge artistique chez les Actifs. Du côté des Actives, Jessica Franchini remporte le général et Emilie Zahno gagne le challenge artistique. Dans la catégorie Dames, c’est Caroline Penseyres qui remporte le challenge général. Cette année, le challenge moniteur a été décerné à Marianne Meylan pour sa patience et son excellent travail durant l’année écoulée.

Après une bonne dose de Macaronis du Chalet, les moniteurs des groupes enfants se sont préparés à accueillir les 75 gymnastes pour les épreuves de l’après-midi.

Avec une belle météo, des épreuves telles que: lancer du pneu, course de pas chassés, frisbee, parcours d’agilité, gymkhana et différents sauts et lancers ont amené de la bonne humeur et ont fait de cette journée un agréable moment pour les moniteurs et les gymnastes.

Et grâce à l’équipe «buvette» avec Aline et Catherine, tous les parents venus encourager leurs enfants ont pu se désaltérer.

Parents enfants

1er Zahno Fabian; 2e Schopfer Aaron; 3e Chabloz Julie

Minis-gym (1e et 2e années scolaires)

1er Cuendet Axel; 2e Bachelard Gaëlle; 3e Ferletti Rachida

Filles 6 – 9 ans (3e à 5e années scolaires)

1re Billès Lauryne; 2e Guignard Marine; 3e Bifrare Charlotte

Garçons 6 – 9 ans (3e à 5e années scolaires)

1er Dévanthéry Nolan; Rochat Ali; Pasandin Noah

Filles 9-12 ans (6e à 8e années scolaires)

1re Hauser Cammie; 2e Théraulaz Mélanie; 3e Dépraz Elisa

Garçons 9-12 ans (6e à 8e années scolaires)

1er Karlen Nolan; 2e Drezet Lucas; 3e Rochat Léo

Filles 12-15 ans (9e à 11e années scolaires)

1re Golay Loane; 2e Humberset Lucie; 3e Borel Manon

Garçons 12-15 ans (9e à 11e années scolaires)

1er Bardet Loïc; 2e Meylan Quentin

Nous félicitons encore une fois tous les gymnastes pour cette magnifique compétition! Un merci tout particulier aux moniteurs pour le temps qu’ils consacrent aux jeunes, aux parents, à l’équipe des lots et des calculs ainsi qu’à toutes les personnes qui, chaque année, œuvrent de près ou de loin à la réussite de cette journée.

Découvrez toutes les photos de cet événement sur notre site internet: www.fsglelieu.ch

La FSG Le Lieu remercie ses donateurs pour les merveilleux prix: LGS, La Coordonnerie Mouquin, Le Petit Marché, La Villageoise et Le Centre Sportif de La Vallée.

