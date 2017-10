FSG / Le Lieu

Rencontre annuelle 2017

La FSG Le Lieu a organisé pour la première fois à la Vallée de Joux la rencontre annuelle de l’association cantonale de gymnastique vaudoise (ACVG). Cette manifestation a réuni une centaine de dirigeants de sociétés le 5 octobre dernier au local du village du Lieu.

Cette rencontre a permis aux représentants des sociétés de gymnastique vaudoise de pouvoir passer un bon moment d’échange d’idées, de partage et de convivialité. Le Lieu et la Vallée de Joux ont ainsi bénéficié d’une belle image dans le canton. Les représentants des sociétés ainsi que les membres du Comité Cantonal ont en effet relevé la parfaite organisation de cette manifestation, la belle dynamique de notre société pour la région et la qualité de l’apéritif. La FSG Le Lieu tient à remercier la Commune du Lieu pour l’apéritif généreusement offert, à l’Impasse du Loup, Michel Chevalier, Dubois Dépraz, l’ESVJ, aux Dames qui ont contribué à l’apéritif, au comité, aux membres et tous ceux qui ont œuvré au succès de cette rencontre.

Merci aux personnes qui nous soutiennent régulièrement et nous nous réjouissons de vous revoir lors de notre prochaine manifestation: Loto à la grande salle du Lieu le samedi 4 novembre à 20h!

