Ciné – Doc :

Visages Villages

Après Passion Alaska en septembre, Ciné-Doc a le plaisir, pour sa séance d’octobre, de vous convier à la projection du dernier documentaire d’Agnès Varda.

Le film qui a ni plus ni moins remporté le prix du meilleur documentaire au Festival de Cannes 2017 n’a pourtant été diffusé dans aucune de nos trois salles partenaires (Le Sentier, Orbe et Oron). Ce sera donc la première… et dernière occasion de voir ce film en salle! A ne pas manquer.

Un apéritif suivra la séance. Visages Villages, c’est l’histoire de la rencontre entre la réalisatrice Agnès Varda et le photographe JR. Elle a 89 ans, lui 34 ans, et ils forment le plus improbable des duos burlesques. Ils ont sillonné ensemble la France dans une camionnette, à la rencontre des «gens», pour leur tirer le portrait. Au long du chemin, la caméra enregistre les récits de vie et convictions d’un agriculteur, d’un facteur, d’un carillonneur, d’employés d’usine, ou encore d’une éleveuse de chèvres. Hasard des rencontres ou projets préparés, ils sont allés vers les autres, les ont écoutés, photographiés et parfois affichés. Le film raconte aussi l’histoire de leur amitié qui a grandi au cours du tournage, entre surprises et taquineries, en se riant de leurs différences.

«Avec JR, Varda réussit une fois de plus à nous surprendre, nous enchanter, nous émouvoir, avec juste une caméra, un œil toujours aiguisé malgré la maladie, et plein d’idées. Un miracle, une grâce.» Journal Les Inrockuptibles

«Le résultat est à l’image des deux artistes: poétique, libre et frondeur.» Marie-Claire

Visages Villages – Agnès Varda et JR- FR – 2017 – 90’

Mercredi 18 octobre à 19h30 au Cinéma La Bobine, Vallée de Joux.

Jeudi 19 octobre à 19h30 au cinéma Urba à Orbe.

Vendredi 20 octobre à 20h00 au cinéma d’Oron.

Age légal 6 ans – recommandé 10 ans.

Ciné-Doc

Jeudi 12 octobre 2017 - Articles.