CommuniquÃ© Compagnie du ClÃ©dar – Un amÃ©ricain au Brassus

Communiqué Compagnie du Clédar – Un américain au Brassus

Véritable star du jazz classique, le cornettiste new-yorkais Warren Vaché sera au Casino du Brassus le jeudi 26 octobre prochain. Invité par le Big Band «Les Amis du Jazz de Cortaillod» il vient spécialement en Europe pour trois concerts en Suisse dont le premier chez nous, puis à Neuchâtel et enfin dans le canton du Jura. C’est donc une opportunité inouïe qui se présente de l’accueillir!

Mais qui est donc Warren Vaché? Peut-être peu connu chez nous, ce musicien hors pair a fait une brillante carrière aux Etats-Unis. Né dans le New Jersey en 1951 et fils d’un contrebassiste et historien du jazz, Warren Vaché, après des études de trompette, joue dès les années septante dans le Sextet de Benny Goodman, dans les orchestres de Woody Herman, Buck Clayton, Gerry Mulligan et Benny Carter.

Il enregistre en outre plus de trente disques sous son propre nom. Spécialiste du cornet, Warren Vaché est réputé pour sa technique infaillible, sa sonorité très émouvante et son lyrisme. Il connaît comme personne le style de tous les grands trompettistes de jazz, qu’il s’amuse parfois à imiter. Mais comme l’indiquait l’auteur d’une note sur l’un de ses nombreux CDs, il est l’un des rares jazzmen depuis les années 80 à avoir élaboré un style personnel immédiatement reconnaissable, à la frontière entre Roy Eldridge, Bobby Hackett et Harry Sweets Edison. Pour la petite histoire, c’est lui qui a enseigné à l’acteur Richard Gere comment jouer «à la Armstrong» dans le Warren Vaché film de Coppola «The Cotton Club» (1985). Accompagné par les «Amis du Jazz de Cortaillod» il nous charmera avec les belles mélodies de Count Basie, Duke Elligton, Glenn Miller et bien d’autres.

Notons enfin que ce concert exceptionnel est rendu possible grâce à une fidèle amitié née entre deux des musiciens et le Clédar. C’était en 1993, lors de l’aventure de «L’Opéra de Quatr’Sous».

La billetterie est bien sûr ouverte à Vallée de Joux Tourisme.

Georges-Henri Dépraz

Jeudi 19 octobre 2017 - Articles, General.