CommuniquÃ© BibliothÃ¨que du Sentier – Rencontres autour dâ€™un livre lu

Communiqué Bibliothèque du Sentier – Rencontres autour d’un livre lu

Depuis bientôt 3 ans, la Bibliothèque du Sentier offre aux passionnés de lecture la possibilité de se retrouver, les derniers samedis du mois, «autour d’un livre lu». Ces rencontres, simples et conviviales autour d’une tasse de café ou de thé, nous emmènent vers des auteurs inconnus, nous font redécouvrir des auteurs que l’on avait aimés, nous permettent de partager émotions et critiques soulevées par un ouvrage. En un mot, elles nous donnent envie d’explorer encore un peu plus le monde des livres.

Tentés? Venez sans plus attendre nous rejoindre pour nous faire partager vos coups de coeur!

Bibliothèque du Sentier

Jeudi 19 octobre 2017 - Articles, General.