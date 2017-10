FÃªte de la courge

Fête de la courge

Pour la sixième année consécutive avait lieu la Fête à la courge au Pont ce dimanche 22 octobre. Organisée par la Société de développement du Pont, cette manifestation fait salle pleine, un peu plus chaque année.

«Le succès est omniprésent» indique Hugues Vuilleumier, président de la SDP, «les enfants sont ravis de pouvoir passer un moment convivial, avec leurs amis et leurs parents, qui eux aussi s’impliquent dans leurs créations». Coloriage, découpage et taillage de courge pour avoir des décorations pour Halloween «sous haute surveillance, pour éviter les accidents», les enfants étaient visiblement ravis. Point d’orgue de la fête, la distribution de la Soupe à la courge «faite avec amour et tendresse» par Nicole Rochat. «J’ai préparé 7 litres de soupe, après on peut toujours allonger!» (Rires) Aux fourneaux depuis le vendredi «c’est tout un programme» dit-elle, elle passe la journée à découper une moitié de grosse courge avec un couteau spécial. La cuisson a lieu le samedi et elle est fin prête pour la fête le dimanche, où il ne suffira qu’à la réchauffer.

Christophe Bifrare, syndic de L’Abbaye, était également présent avec sa progéniture «le village du Pont est toujours plein à craquer le week-end, mais avec cette météo on arrive très facilement à trouver des places pour se parquer! Les gens restent chez eux et ce genre de manifestation permet de combler un dimanche après-midi pluvieux et morose».

Carmen Mora

