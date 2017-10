HOCKEY – Une Ã©quipe pour les 3 Â«Novices AÂ» combiers !

HOCKEY – Une équipe pour les 3 «Novices A» combiers !

Théo Manzoni, Jaimie Muirhead et Andréas Piras peuvent souffler! Le Mouvement juniors (MoJu) du club de Hockey de la Vallée de Joux n’a pas ménagé ses efforts pour qu’ils puissent jouer en Novices A, leur catégorie, qui regroupe les sportifs nés en 2001-2002 cette saison. Pourtant, avec 3 joueurs locaux seulement, la partie semblait largement compromise. «Nous avons développé une collaboration avec le club de Morges, qui a été d’accord de former une équipe qui porte le nom de Vallée de Joux, et qui compte finalement 4 joueurs du cru pour près de 20 jeunes de plaine», résume Noëlle Golay, responsable du MoJu à La Vallée. Ce team s’entraîne ensemble une fois par mois et se retrouve pour les matchs. Le reste du temps, les trois novices -rejoints par le jeune gardien Léo Demierre, de 2003, qui joue aussi en Minis- s’entraînent à La Vallée sous le regard attentif de Damien Golay. «C’est une catégorie difficile et charnière en même temps, on ne pouvait pas les abandonner», explique encore Noëlle Golay. «Le but, c’est qu’ils puissent jouer cette année, les autres clubs ainsi que la ligue de hockey, qui a accepté l’inscription tardive de cette équipe hybride, l’ont bien compris».

Défaite aux pénalties

Dimanche dernier, les Novices A de la Vallée de Joux ont affronté les Valaisans de Rarogne pour leur troisième match de la saison. Sur la glace, l’équipe de La Vallée est offensive et ne laisse rien passer. Le score est serré et le jeu collectif fait plaisir à voir. Finalement, La Vallée perd aux penalties. Score final: 5-4. Mais le fin mot de l’histoire, c’est qu’au lieu d’une année «blanche», les trois Novices combiers vont prendre de l’expérience grâce à ce championnat et réaliser une belle progression: l’opération est gagnante sur tous les plans!

Rébecca Reymond

Jeudi 26 octobre 2017 - Articles, General.