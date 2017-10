Sports en bref

AMIS DU TIR VALLÉE DE JOUX

Dernière sortie de la saison pour les membres de la société au tir du Fanion à St-Triphon, organisé par la société «Le Bouillet-Frenières-Bex».

Le détail pour l’obtention de la distinction ci-dessous:

Cible groupe (5 coups à 100 pts)

Hochstrasser Patrick 439, Rochat Philippe 436, Chabloz Pierre-André 429, Chaupond Marcel 402, Gavillet Marcel 399, Baeriswyl Nancy 396.

Le résultat du groupe est de 2105 pt.

Cible répartition (6 coups à 10 pts)

Rochat Philippe 52, Gavillet Marcel, Chabloz Pierrre-André 51, Baeriswyl Nancy 50, Chaupond Marcel 49.

MCh

KARATÉ

La coupe de Kayl 2017, championnat international de karaté, s’est déroulée le week-end des 14 et 15 octobre au Luxembourg.

Cette compétition a regroupé plus de 550 participants de toutes nationalités confondues, réunissant ainsi 18 pays. Donato Zecca a fait spécialement le déplacement pour représenter la Suisse.

Il lui aura fallu sortir toutes ses plus belles techniques afin de battre ses adversaires coriaces tout le long de la journée. Après trois victoires consécutives, c’est avec une grande fierté qu’il représentait la Suisse lors de la finale. Et c’est avec brio que Donato remporte la coupe internationale du Luxembourg sur un score sans appel de 9 à 2. Le vétéran nous pouve une fois de plus qu’il faudra bien compter sur lui pour les prochains championnats.

Marco Ribezzo, président du karaté club Jaguar

Club soutenu par la fondation Paul-Édouard Piguet

FOOTBALL

4e ligue

FCVJ I – FC Bavois III 4-2

5e ligue

FC Arnex I – FCVJ II 1-1

Juniors C

FCVJ – FC Valmont II 1-3

Juniors D

FC Mouvement du Centre – FCVJ 2-13

HOCKEY

1re équipe (1re ligue)

St-Imier – HCVJ 1-3 (0-1; 0-1; 1-1)

HCVJ – HC Monthey-Chablais 3-2 (1-0; 1-1; 1-1)

2e équipe (3e ligue)

HCVJ II – HC Académique Genève-Uni 8-3 (3-0; 4-1; 1-2)

Minis A

HCVJ – Lausanne 4 Clubs 3-5 (1-2; 1-2; 1-1)

Moskitos B

HC Vallorbe – HCVJ 5-16 (1-6; 2-3; 2-7)

