Aux Chemins de Traverses – RÃ©fugiÃ©s syriens sur sol libanais

Aux Chemins de Traverses – Réfugiés syriens sur sol libanais

Ce sont plus d’un million de réfugiés syriens qui sont accueillis au Liban sur une population de 4,1 millions d’habitants. A l’échelon de la Suisse, cela donnerait le vertige. On peut en rencontrer à Beyrouth mais ils se concentrent principalement dans de petits camps dans la plaine de la Bekaa et dans la région du Akkar, le long de la frontière syrienne. La Confédération a toujours été active au Liban et soutient divers projets dont l’un en collaboration avec la Croix-Rouge libanaise. Monsieur Philipp Beutler, chef du bureau de coopération de l’Ambassade de Suisse m’a mis en contact avec ce partenaire. La Croix-Rouge libanaise dispose d’un savoir-faire sans égal. Elle fut très active durant le conflit libanais de 1975 – 1990, s’occupe de la collecte du sang, forme des volontaires aux premiers secours, dispose d’un service d’ambulance dans tout le pays tout en respectant les principes de neutralité et d’indépendance.

Je suis accompagné par l’un de ses employés au nord du Liban à un kilomètre de la frontière syrienne. Comme dans la vallée de la Bekaa, les réfugiés sont regroupés dans de micro-camps. Celui qui porte le n°3 compte environ une trentaine de tentes soit 240 personnes. Il est situé dans une plaine où la rivière qui fait frontière (la Syrie a de son côté érigé une digue) déborde l’hiver.

La question de l’eau est vitale. Pour l’approvisionnement quotidien d’une part (chaque famille dispose d’un réservoir d’une capacité de 1000-2000 litres), pour l’évacuation des eaux usées (une latrine par famille) et ce qui préoccupait en octobre la Croix-Rouge libanaise le problème des accès au camp et dans son périmètre en cas de fortes pluies. Mon accompagnateur fait le tour du camp accompagné du «shawish» élu par ses pairs. Il note les points à améliorer: ici un tuyau percé, ailleurs un container qui penche sur son bâti métallique, plus loin un fossé qu’il faudra curer. Il faut aussi écouter, prendre le temps de s’arrêter pour le traditionnel café (un refus serait une offense), veiller à la qualité de l’aide et être réactif en cas d’urgence. Le savoir-faire de la Croix-Rouge libanaise est remarquable.

Ce projet de partenariat s’élèvera à 1.1 million de francs pour une période de 3 ans.

Qui sont ces réfugiés? Je constate pour être allé plusieurs fois en Syrie qu’ils viennent de zones rurales. Leur déplacement fut périlleux et il leur a fallu payer des passeurs. Quelques-uns élèvent deux ou trois moutons pour une fête; un mariage aura lieu le soir et les traditions sont ainsi respectées. Certains me montrent la photo de leur maison détruite, d’autres sont en contact avec des proches restés en Syrie ou dans des camps en Turquie ou en Jordanie. Cela fait 5 ans, voire 6 qu’ils sont ici, avec pour seul toit une bâche du Haut-Commissariat pour les réfugiés. Si le sol des tentes est bétonné, le Gouvernement libanais n’a pas autorisé la construction d’abris plus consistants craignant de voir se profiler à terme des implantations durables. Des chauffages au fuel ont été fournis car la température hivernale oscille entre -1 et 5 degrés. C’est pire dans la plaine de la Bekaa où il peut neiger. A la saison agricole, les adultes vont aux champs pour y gagner quelques sous. Si au camp n°3 il n’y a pas de tension avec la population résidente, ce n’est pas toujours le cas au Liban. La concurrence joue en plein sur le marché du travail et les Syriens acceptent des salaires moins élevés. Les enfants vont l’après-midi à l’école du village mais l’éducation y est rudimentaire. La guerre les aura privés de formation: c’est humainement une bombe à retardement.

Le programme suisse est vivement apprécié par la Croix- Rouge libanaise; contrairement à la lourdeur du système onusien, Monsieur Jaber Nabih qui coordonne le programme depuis Beyrouth loue le pragmatisme et l’adaptabilité de la Confédération. Impliqué au Moyen-Orient depuis de nombreuses années, notre pays a alloué un budget de CHF 20.1 millions en 2017 pour divers projets en Irak, Jordanie, Liban, Syrie et Turquie. A quand un retour des réfugiés? La Syrie est toujours en guerre surtout au nord et à l’est et toutes celles et ceux que j’ai pu interroger n’envisagent pas d’y retourner. La peur est présente dans leurs discours et au fond des yeux. Des partis prônent le retour immédiat: trop, c’est trop! D’autres tel le Hezbollah chiite allié au régime syrien estiment qu’une telle opération doit se faire en accord avec le Gouvernement de Damas ce qui politiquement reviendrait à reconnaître la légitimité de Bachar el Assad. Le retour n’est donc pas pour demain. Loin des enjeux géostratégiques qui agitent le Moyen-Orient, les réfugiés du camp n°3 passeront encore un hiver, pour le moins, dans des conditions tragiques.

Jean-Yves Grognuz,

19 octobre 2017

