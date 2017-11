Courrier des lecteurs – Valform: un art de vivre?! La goutte dâ€™eau… quiâ€¦!

Courrier des lecteurs – Valform: un art de vivre?! La goutte d’eau… qui…!

En ce début d’octobre, l’article paru dans la FAVJ «changement à la tête de Valform» a retenu toute mon attention. Certaines phrases m’interpellent plus particulièrement et ne correspondent pas ou plus à la réalité vécue par l’utilisatrice de longue date que je suis.

«…Valform a toute une démarche marketing et de fidélisation des clients…»

Comment peut-on parler de fidélisation quand certains cours proposés changent de plage horaire en cours d’année et sans prévenir au préalable les utilisateurs?

Personnellement je n’ai pas eu d’autres choix que de renoncer à l’activité choisie sans pouvoir la remplacer et je ne suis malheureusement pas la seule. L’offre estivale est tellement réduite qu’il est difficile d’y trouver son compte.

«…les gens vont continuer à être heureux de venir suer au Centre sportif.»

Suite au départ de plusieurs coachs et aux diverses modifications des grilles horaires, la motivation pour poursuivre l’aventure avec Valform se réduit comme peau de chagrin. Après renseignements pris dans d’autres centres de fitness, les offres et les prix sont très alléchants et font réfléchir quant au choix d’un renouvellement de mon abonnement.

Le seul frein qui me retient (ainsi que d’autres clients) pour l’instant de partir voir ailleurs est la distance qui sépare notre région des autres centres de fitness. Un léger espoir que les choses changent sous peu transparaît dans:

«… l’organisation interne va changer un peu, on va simplifier et moderniser pour que ce soit plus efficace pour tout le monde…».

J’espère qu’enfin une certaine stabilité puisse se réinstaller au sein de l’équipe des coachs et des plages horaires pour le bien de l’équipe et aussi celui des utilisateurs que nous sommes.

Notre région s’est dotée d’un magnifique outil avec le Centre sportif dont fait partie le fitness. Il serait dommage que de guerre lasse, un certain nombre d’utilisateurs quittent le navire et se tournent vers la concurrence. A cette nouvelle équipe de convaincre que cette période quelque peu chaotique est bien derrière nous.

Une cliente Valform quelque peu désabusée

M. Rieben

Jeudi 2 novembre 2017 - Articles, General.