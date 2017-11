CommuniquÃ© – Jaeger-LeCoultre fÃ©licite ses apprentis

Communiqué – Jaeger-LeCoultre félicite ses apprentis

Cette année 2017 a vu une belle promotion d’apprentis achever sa formation avec succès. En juillet, la Manufacture a organisé une cérémonie de remise de diplômes, en présence des familles des apprentis, de membres du comité exécutif et de Geoffroy Lefebvre, Deputy CEO de Jaeger-LeCoultre. Ce dernier a exprimé aux apprentis toute sa fierté face à leur réussite et a salué leur grand professionnalisme, prometteur d’un bel avenir. Les formateurs, managers et équipes accompagnantes ont également été remerciés pour leur travail fructueux.

Cette année, dix apprentis ont été diplômés:

- 3 horlogers-rhabilleurs formés en 4 ans

- 3 horlogers-praticiens formés en 3 ans

- 1 opérateur-horloger formé en 2 ans

- 2 micro-mécaniciens, l’un en décolletage et l’autre en prototype.

- 4 employés de commerce

La Manufacture Jaeger-LeCoultre félicite vivement ses deux apprentis étant arrivés premier et deuxième au concours SSC de réglage 2017, sur 113 élèves participant:

Simon Duruz (1er prix) et Fanny Eicher (2e prix).

La Grande Maison est très fière de ce succès qui prouve le sérieux et la qualité de la formation dispensée par la Manufacture. Si certains diplômés rejoignent les rangs des artisans de Jaeger-LeCoultre, nombreux sont ceux qui poursuivent encore leurs études. La Maison leur souhaite à tous la réussite qu’ils méritent.

Pour la rentrée 2018, de nouvelles places d’apprentissage s’ouvrent à la Manufacture:

- 2 horlogers

- 2 horlogers de production

- 2 opérateurs-horlogers

- 2 micro-mécaniciens

- 3 employés de commerce

Si vous souhaitez vous former aux meilleurs savoir-faire dans un univers imprégné de passion et de quête de l’excellence, n’hésitez pas à envoyer vos candidatures à Jaeger-LeCoultre.

Afin d’en savoir plus et d’avoir la possibilité d’une rencontre au préalable, veuillez noter la présence de la Maison à deux événements prochains:

- Le Salon des Métiers à Lausanne du 21 au 27 novembre 2017

- Les Portes Ouvertes de l’ETVJ les 8 et 9 décembre 2017

Manufacture Jaeger-LeCoultre

Jeudi 2 novembre 2017 - Articles, General.