MESSAGE DE LA SEMAINE

1er novembre, jour de la Toussaint, 2 novembre, jour des défunts. Nous avons pris l’habitude de les associer, et même de nous y référer, comme un repère à l’approche de la saison froide! Lors de la fête de la Toussaint dans les paroisses catholiques, nous nous souvenons de tous ceux qui nous ont quittés au cours de l’année. A cette occasion, nous allumons une bougie pour chacun, signe de notre prière et de notre affection pour eux.

C’est un jour à part, un jour réservé, un par année, pour parler des siens. Pour se souvenir, pour évoquer ce qui était beau, ce qui était saint chez chacun. Un jour, ou deux, pour célébrer, pour se rappeler, ce qui était grand, aimant, dans ceux qui nous ont quittés.

Mais c’est aussi un rappel pour chacun de nous, créé à l’image de Dieu, nous avons en nous cette étincelle de sainteté. N’est-il pas plus difficile quand vient le soir de novembre de la faire briller? Et c’est pourtant bien maintenant que nous avons besoin de nous le rappeler, pour affronter la nuit qui vient si vite et qui dure si longtemps…

Ce temps nous renvoie à nous-même, à notre propre passage dans cette vie, à nos relations avec nos proches, douloureuses ou joyeuses. Quel est le sens à donner à ma vie? Quelle est cette espérance qui m’habite et qui n’empêche en rien les deuils, le deuil d’une vie à deux, d’un ami précieux… Une parenthèse dans le cours de nos vies, nécessaire pour certains, pour reprendre souffle, pour mieux repartir vers demain.

Un rite bienfaisant s’il nous permet un nouvel élan…

Maintenant, il est temps, écoutons l’appel des vivants!

Carole Meigniez, auxiliaire pastorale des paroisses catholiques de la Vallée de Joux et de Vallorbe

Jeudi 2 novembre 2017 - Articles, General.