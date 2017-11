CommuniquÃ© – Ohana Choeur

Communiqué – Ohana Choeur

Le Choeur Ohana, sous la direction d’Yves Planchamp, chante pour vous les 24 et 25 novembre au Temple du Sentier.

Après plus d’une année de répétitions, les 100 jeunes choristes d’Ohana Choeur, venant de La Vallée et d’ailleurs, ont le plaisir de vous convier à leurs deux premiers concerts au Temple du Sentier, les vendredi 24 et samedi 25 novembre. Menés par le directeur de choeur Yves Planchamp, ces jeunes chanteurs vous feront vibrer au son de leurs voix, de leurs instruments et de leurs coeurs, mêlant la chanson française et le gospel, la musique pop-rock et le negro spiritual.

L’ouverture des portes se fera à 19h30, et les concerts débuteront à 20h. L’entrée est libre, mais un panier attendra à la sortie afin de récolter vos dons, dont une grande partie sera reversée à des actions caritatives suisses.

Jeudi 2 novembre 2017